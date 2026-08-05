رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در اقدامی راهبردی و با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، برای اولین بار در جهان فرآیند هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری در سطح مزارع استان عملیاتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی در این طرح تحول‌آفرین، تمامی پروژه‌های آبیاری نوین که در گذشته اجرا شده و قابلیت ارتقا دارند، در کنار تمامی طرح‌های جدید، به سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل مجهز خواهند شد.

او عنوان کرد: این اقدام با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته بهجت حقیقی؛ یک شرکت دانش‌بنیان بومی در این پروژه موفق به طراحی و ساخت دستگاه‌های ثبت داده (Data Logger) پیشرفته‌ای شده است که با اندازه‌گیری دقیق پارامتر‌های حیاتی از جمله رطوبت، دما، هدایت الکتریکی (EC) و pH خاک، در کنار تحلیل داده‌های جوی، قادر است ساعت و دور آبیاری را با دقت علمی تعیین کرده و برنامه اتوماسیون کامل مزرعه را تدوین کند.

او اظهار کرد: از سوی دیگر، برای نخستین بار در جهان، سامانه ثبت داده مرکزی (هاب) توسط متخصصان این شرکت ساخته و در مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی فارس مستقر شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: این مرکز فرماندهی، امکان پایش لحظه‌ای بیش از ۱۲ فاکتور کلیدی موثر در مصرف آب را از مزارع و سایت‌های الگویی سراسر استان فراهم کرده است. با این دستاورد، کارشناسان سازمان می‌توانند با رصد داده‌ها، مشاوره‌های فنی و برنامه‌های دقیق مدیریت آب را به‌صورت لحظه‌ای به بهره‌برداران ارائه دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: تسهیلگری در ارتباط با کشاورزان نیز از ویژگی‌های برجسته این طرح است؛ به‌گونه‌ای که تمامی اطلاعات مرتبط با نیاز آبی گیاه و برنامه‌های آبیاری، از طریق یک اپلیکیشن ساده و کاربردی بر روی تلفن همراه کشاورزان قابل مشاهده و اجراست.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، سامانه هوشمند ، آبیاری ، شرکت‌های دانش‌بنیان
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