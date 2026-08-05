تصادف مرگبار یک دستگاه سواری پراید در محور پلدختر–خرم‌آباد، ۲ فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ساعت ۶ صبح امروز در پی وقوع یک فقره واژگونی خودروی پراید در کیلومتر ۳۵ محور پلدختر–خرم‌آباد (حدفاصل روستای زهراکار)، بلافاصله عوامل امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.

در این سانحه متأسفانه ۲ سرنشین خودرو در دم جان باختند و ۴ مصدوم دیگر پس از اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند. کارشناسان پلیس راه، علت تامه این حادثه را خستگی و خواب‌آلودگی راننده تشخیص داده‌اند.

 

پلیس راه لرستان با اشاره به اینکه خستگی و خواب‌آلودگی «قاتلان خاموش جاده‌ها» هستند، تأکید کرد: تنها چند ثانیه غفلت می‌تواند فاجعه‌بار باشد؛ لذا از رانندگان درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی، بدون تعلل در محل امن توقف کرده و پس از رفع کامل آن به مسیر خود ادامه دهند.

رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی طولانی‌مدت و توجه به هشدار‌های ترافیکی، ضامن سلامت سرنشینان و سایر کاربران جاده است.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: تصادف ، لرستان
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