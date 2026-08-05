باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در شبکه خبر درباره تناقضگوییهای ترامپ گفت: رئیسجمهور آمریکا هر لحظه یک چیزی را بیان میکند؛ ۱۰۶ بار گفته است «ما ایران را شکست دادیم»، ۹۵ بار گفته است «ما ایران را نابود کردیم»، ۸۸ بار گفته است «توافق با ایران قریبالوقوع است» و ۷۵ بار گفته است «تنگه هرمز باز است». خب، اگر باز است، پس چرا دوباره این جنگ ۱۷ روزه، یعنی جنگ هرمز، را راه انداختید؟
عضو فراکسیون مقاومت مجلس اظهار کرد: روحیه ایشان همان حالتی است که شهید عزیزمان حاج قاسم، با واژه «قمارباز» از آن یاد کرد. قمارباز هر لحظه تصمیمی میگیرد؛ امروز تهدید میکند، فردا چهار نفر دور و برش بهگونهای با او صحبت میکنند، پشیمان میشود و حرف خودش را پس میگیرد بنابراین مستأصل است و نمیداند چه باید کند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: قطعاً و یقیناً این ملت، این رهبری، این مسئولان و این مردم تا آخرین لحظه ایستادهاند و قطعاً و یقیناً آمریکا را از پا در خواهند آورد. این شعار نیست، بلکه یک واقعیت است.
کوثری تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس، آنها ۱۵ تا ۲۰ هزار کیلومتر مربع از کشور ما را اشغال کردند. آمریکا و شوروی سابق پشت سرشان بود؛ همه کشورها و حتی سازمان ملل از صدام حمایت میکردند؛ اما با هدایت امام عزیز، آنچنان ایستادگی شد که هم آن مناطق را پس گرفتیم و هم نگذاشتیم حتی یک وجب از خاک کشور عزیزمان در اشغال باقی بماند. امروز نیز آمریکا باید کولهبارش را ببندد و از منطقه غرب آسیا برود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به روایتی ۲۰ درصد، به روایتی ۱۸ درصد و به روایتی ۲۵ درصد از انرژی دنیا باید از تنگه هرمز عبور کند. این منطقه اکنون در اختیار ماست. ما خودمان بهصورت میدانی مشاهداتمان را انجام دادیم؛ هم در دریا و هم در قشم و آنجا با نیروها و مسئولان بندرعباس جلسه داشتیم؛ با عزیزانی که واقعاً با اقتدار و به تمام معنا در حال انجام وظیفه هستند همچنین با نیروهایی که در خط مقدم حضور داشتند، جلساتی برگزار کردیم و از نزدیک مشاهده کردیم که تنگه هرمز را بهخوبی کنترل میکنند. کمیسیون امنیت ملی نیز در همان منطقه جلسه برگزار کرد. این بازدیدها از روز سهشنبه هفته گذشته تا صبح روز شنبه، که بازگشتیم، در چارچوب وظیفه نظارتی مجلس و کمیسیون امنیت ملی انجام شد و دیدیم که کارها بهخوبی در حال انجام است.
این نماینده مجلس میگوید حتی خود نیروها به ما میگفتند که شما مدام نگویید آنجا چه میشود و چه نخواهد شد؛ ما اینجا هستیم و مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد حتی یک آمریکایی بخواهد در این منطقه حضور پیدا کند. آنها با دقت در حال کنترل منطقه بودند.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس اظهار کرد: بابالمندب نیز به همین صورت است. جبهه مقاومت موضوع پنهانی نیست. همانطور که اعلام شده، انصارالله، یعنی مردم یمن ایستادگی کردهاند و رسماً نیز اعلام کردهاند که اگر این اقدامات ادامه پیدا کند، آن مسیر را خواهند بست. در آن صورت، کشتیها باید حدود ۱۵ روز مسیر بیشتری را طی کنند و از جنوب قاره آفریقا عبور کنند تا به مقصد برسند. این موضوع از نظر اقتصادی به ضرر کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکاییها خواهد بود بنابراین، باید توجه داشت که آنها بهراحتی نمیتوانند دوباره دست به چنین اقداماتی بزنند.