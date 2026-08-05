باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تامین سرمایه در گردش، یکی از مهمترین نیازهای واحدهای تولیدی برای حفظ ظرفیت تولید، پرداخت هزینههای جاری و تداوم اشتغال است. در شرایطی که اقتصاد با شرایط جنگی، محدودیتهای مالی، افزایش هزینههای تولید و دشواری دسترسی به منابع بانکی مواجه است، هر اقدامی که بتواند نقدینگی بنگاههای اقتصادی را تقویت کند، به منزله حمایت مستقیم از تولید ملی خواهد بود. در این میان، استرداد بهموقع مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستی برای بازگرداندن منابع مالی به چرخه تولید و جلوگیری از قفل شدن سرمایه فعالان اقتصادی محسوب میشود.
استرداد بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰۰ روز نخست سال، نشاندهنده رویکردی است که تلاش دارد منابع مالی بنگاهها را بدون اتلاف زمان به صاحبان اصلی آن بازگرداند. این اقدام علاوه بر افزایش قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی، هزینههای مالی ناشی از کمبود سرمایه در گردش را کاهش داده و امکان تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و اجرای برنامههای توسعهای را برای بسیاری از تولیدکنندگان فراهم میکند. در واقع، هر میزان تسریع در فرآیند استرداد مالیات، به همان نسبت از فشار مالی بر بخش مولد اقتصاد میکاهد.
استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده را باید نوعی تأمین مالی غیرتورمی برای بخش تولید دانست که بدون تحمیل بار مالی جدید به اقتصاد، زمینه افزایش بهرهوری، حفظ اشتغال و تقویت رقابتپذیری تولیدکنندگان را فراهم میکند. از این منظر، سیاستهای ویژه سازمان امور مالیاتی در تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده، فراتر از یک اقدام ساده حمایتی، به یک سیاست کمککننده مؤثر برای رشد اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازگرداندن ۲۵ همت منابع مالیاتی در مدت کوتاهی، پیام روشنی از حمایت عملی از تولید و صادرات ارسال میکند و نشان میدهد که نظام مالیاتی میتواند علاوه بر ایفای نقش درآمدی، در خدمت رونق تولید و رشد اقتصادی نیز قرار گیرد.
در همین رابطه صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات مهم و حمایتی حوزه مالیاتی از کسبوکارها در ۵ ماه نخست سال جاری اظهارنظر کرد: در حال حاضر شرایط خاصی به سر میبریم و حمایت عملی و واقعی از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی ضرورت دارد. سیاستهای خوبی در سطح وزارت اقتصاد به ویژه در بحث مالیاتی در زمینه حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی تدارک دیده میشود.
نیاورانی در خصوص اقدامات حوزه مالیاتی برای حمایت از کسبوکارها خاطرنشان کرد: رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ در کنار اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهیهای مالیاتی برای بنگاههای آسیبدیده در جنگ در شرایط فعلی بسیار کمککننده هستند.
وی ادامه داد: سیاستهای ویژه سازمان امور مالیاتی به عنوان یک حمایت واقعی در جهت تامین سرمایه در گردش تولید عمل میکند و زمینه را برای ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی فراهم میکند.
نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان موجب تقویت سرمایه در گردش تولید خواهد شد.