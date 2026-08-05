نشست بررسی وضعیت نان و نظارت بر آن با حضور وزیر دادگستری برگزار شد. نظارت بر قیمت، کم فروشی، گرانفروشی از جمله مباحث و موضوعاتی بود که در این نشست طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی وضعیت نان و نظارت بر آن با حضور امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونین و مدیران این سازمان، رئیس اتاق اصناف ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، رئیس اتاق اصناف تهران و تعدادی از مسئولان و نمایندگان اتحادیه‌های نانوایان کشور به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

نظارت بر قیمت، کم فروشی، گرانفروشی، مسائل بهداشتی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و اتحادیه‌ها از جمله مباحث و موضوعاتی بود که در این نشست طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با تأکید بر حفظ ثبات در بازار، تأمین نیاز مردم و پیشگیری از اختلال در فرایند بازاریابی محصولات غذایی بخصوص نان، بر رعایت دقیق دستورالعمل‌های مربوطه، نظارت دقیق بر بازار و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات احتمالی تأکید کرد.

برچسب ها: وزیر دادگستری ، ثبات بازار
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