باشگاه خبرنگاران جوان- در آغاز ماه آگوست فدراسیون جهانی جدیدترین رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد. جام جهانی تیراندازی چین یکی از رقابت‌هایی بود که در این ماه برگزار شد و نتایج آن در رنکینگ جدید تأثیر داشت.

در جدیدترین رنکینگ جهانی هانیه رستمیان که موفق به کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر بانوان در جام جهانی شده بود، با ۷ پله صعود پس از دو تیرانداز از چین و دو تیرانداز از هند در رده پنجم جهان ایستاد. بانوی تیرانداز کشورمان در تپانچه ۲۵ متر نیز یک پله صعود کرد و در جایگاه پانزدهم ایستاد.

وحید گل‌خندان، نماینده کشورمان در تپانچه ۱۰ متر مردان با یک پله صعود در رده پانزدهم ایستاد و همچنان جایگاه خود در بین ۲۰ تیرانداز برتر در این بخش را حفظ کرد.

شرمینه چهل امیرانی نیز پس از کسب جایگاه هشتم در جام جهانی، ۳۵ پله در رنکینگ جهانی صعود کرد.