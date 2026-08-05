علیرضا خیری به عنوان شورای داوری سبک‌های آزاد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ علیرضا خیری، از داوران برجسته و پیشکسوتان خوش‌نام کاراته استان یزد، به عنوان عضو شورای داوری سبک‌های آزاد فدراسیون کاراته کشور انتخاب شد.

این موفقیت ارزشمند که با پیشنهاد ریاست کمیته داوران سبک‌های آزاد فدراسیون، جناب آقای «منوچهر وحیدی» و تایید فدراسیون کاراته حاصل شده است، بی‌تردید ثمره سال‌ها تلاش بی‌وقفه، تخصص، تعهد و دانش فنی ایشان در عرصه داوری است.

هیئت کاراته استان یزد، ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به جناب آقای خیری و جامعه ورزش استان، از درگاه خداوند متعال برای ایشان در این جایگاه خطیر و ملی، آرزوی تداوم موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارد.

امید است با حضور ایشان در این شورا، شاهد درخشش بیش از پیش داوران استان یزد در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.

برچسب ها: فدراسیون کاراته ایران ، کمیته داوران ، جامعه ورزشی ، داوران یزدی
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