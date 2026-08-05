رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی خبر داد.

یاشگاه خبرنگاران جوان -  سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، آخرین مهلت بررسی وضعیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با توجه به درخواست‌ها و شرایط موجود، این مهلت به مدت دو سال تمدید شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: مشمولان دارای سه فرزند تا سقف سنی ۴۰ سال و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

علیدوست ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان وظیفه عمومی فراجا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

برچسب ها: فراجا ، نظام وظیفه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سربازی اختیاری حرفه خوبه همه اجبار میکنید از درس زندگی انداختین آینده شغلی خراب کردین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
بنده شش فرزند دارم و هیچ معافیتی را هم نمیخواهم و تا آخر میخواهم سرباز نظام باشم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سربازی باید یکساله باشه و همه معافیتهای غیر پزشکی جم بشه
۰
۰
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United States of America
فرهاد شهبازی
۱۲:۳۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام من سال ۶۷ خدمت کردم و۳تا فرزند دارم که ۲تاش خدمت کردند ایا این فرزندم متود ۷۵ هست معافیت شامل حالش میشود یانه
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United States of America
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
دو فرزند بالای ۷ سال هم باید معاف بشه
۰
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