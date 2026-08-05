یاشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، آخرین مهلت بررسی وضعیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با توجه به درخواست‌ها و شرایط موجود، این مهلت به مدت دو سال تمدید شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: مشمولان دارای سه فرزند تا سقف سنی ۴۰ سال و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

علیدوست ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان وظیفه عمومی فراجا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.