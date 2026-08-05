باشگاه خبرنگاران جوان- رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ از ۱۰ تا ۱۴ مردادماه به میزبانی کوکیوان، خانه جهانی تکواندو، در شهر سئول کرهجنوبی برگزار میشود و ورزشکارانی از ۶۴ کشور جهان در این دوره از مسابقات حضور دارند. تیم ایران نیز با ۲۴ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرده است.
سرپرستی تیم ایران را استاد محمدامین نامجو بر عهده دارد و استاد جلال اقدم نیز ملیپوشان کشورمان را همراهی میکند. دو روز نخست این مسابقات به مرحله مقدماتی اختصاص داشت و در پایان این مرحله، ۹ نماینده ایران موفق شدند جواز حضور در فینال را کسب کنند. در نخستین روز فینالها، نمایندگان کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز عملکرد درخشانی داشتند.
در روز چهارم رقابتها نیز نمایندگان ایران در بخشهای مختلف هانمادانگ به میدان رفتند و موفق به کسب ۸ مدال دیگر شدند. رضا محمدیان در آیتم جوموک رده سنی ۱۹ تا ۳۹ سال و شکیبا در بخش پرش ارتفاع بالای ۱۹ سال به مدال طلا دست یافتند.
همچنین جلال اقدم در آیتم جوموک رده سنی بالای ۶۰ سال، عارفه پورشمسی در بخش جوموک قدرتی، لیلی علیدوستی در جوموک قدرتی رده سنی بالای ۴۰ سال و سمین باقری در آیتم نوپی آپچاگی بالای ۱۹ سال صاحب مدال نقره شدند. در ادامه این رقابتها، لیلا کشاورزی در آیتم نوپی آپچاگی و ناصر امینیان در بخش پال کیوکپا رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال به مدال برنز رسیدند.
با احتساب مدالهای روز سوم و چهارم، نمایندگان ایران تاکنون موفق به کسب ۱۷ مدال رنگارنگ شامل ۵ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۶ مدال برنز در رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ شدهاند. رقابتهای جهانی هانمادانگ تا ۱۴ مردادماه ادامه خواهد داشت و فینال سایر بخشها طی روزهای آینده برگزار میشود.