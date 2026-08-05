باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یمن روز چهارشنبه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور نفتکش «وفا» متعلق به عربستان سعودی را در شمال دریای سرخ، در سواحل ینبع، با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار داده و این حمله دقیق بوده است.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، گفت که این اقدام «در چارچوب اجرای تصمیم نیرو‌های مسلح مبنی بر ممنوعیت دریانوردی برای دشمن سعودی و برقراری معادله محاصره در برابر محاصره» صورت می‌گیرد.

به گفته سریع، با این حمله، تعداد کل کشتی‌هایی که از زمان آغاز محاصره دریایی یمن در ۲۲ ژوئیه توسط نیرو‌های یمنی هدف قرار گرفته‌اند، به ۸ نفتکش سعودی رسیده است.

تعداد کل کشتی‌هایی که در دریا‌های سرخ و عربی از حرکت آنها جلوگیری شده و مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت شده‌اند، به ۲۹ نفتکش سعودی رسیده است.

سریع افزود: «با موفقیت نیرو‌های مسلح یمن در تشدید محاصره دریایی دشمن سعودی از باب المندب در جنوب دریای سرخ، دشمن سعودی کشتی‌های نفتی خود را به سمت شمال دریای سرخ منحرف کرد.»

بنابراین، نیرو‌های مسلح یمن تاکید کردند که عملیات آنها ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد و نفتکش‌های سعودی را در شمال دریای سرخ هدف قرار خواهند داد تا تمام نقاط دسترسی به آن را ببندند و از عبور آن جلوگیری کنند تا معادله محاصره در برابر محاصره، صرف نظر از نتایج و پیامد‌های آن، برقرار شود.»

روز سه‌شنبه نیز نیرو‌های مسلح اعلام کردند که با استفاده از یک پهپاد، یک هدف حساس متعلق به «دشمن سعودی» را در فرودگاه نجران هدف قرار داده‌اند و تأیید کردند که این حمله دقیق بوده است.

منبع: المیادین