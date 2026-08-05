باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الله عبدلی گشتاسب اظهار کرد: آتش‌سوزی در پارک ملی بمو از روز سه‌شنبه آغاز شد و همان ساعات ابتدایی، نیرو‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آتش‌نشانی، نیرو‌های مردمی و سایر دستگاه‌های امدادی برای مهار حریق وارد عمل شدند.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس افزود: این آتش‌سوزی پس از چند ساعت عملیات مستمر، شامگاه سه‌شنبه به طور کامل مهار شد.

او با اشاره به دشواری مهار آتش در مناطق صعب‌العبور گفت: در بیشتر موارد، این حریق‌ها در ارتفاعات رخ می‌دهد و امکان استفاده از ماشین‌آلات وجود ندارد؛ به همین دلیل عملیات اطفا عمدتاً با نیروی انسانی انجام می‌شود.

عبدلی گشتاسب ادامه داد: نیرو‌های عملیاتی علاوه بر تجهیزات فردی، ناچارند ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم آب، مواد غذایی و اقلام اولیه را نیز حمل کنند که این موضوع کار را دشوارتر می‌کند. همچنین اگر عملیات تا شب ادامه یابد، کاهش دید، مهار آتش را سخت‌تر می‌سازد.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه وسعت حریق کمتر از ۱۰۰ هکتار برآورد شده است، گفت: خشکی پوشش گیاهی از عوامل مؤثر در گسترش آتش بوده است.

او با هشدار درباره تداوم فصل گرم و احتمال بروز حریق‌های مشابه، از طبیعت‌گردان خواست از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت ضرورت، محل آتش را محدود کرده و اطراف آن را تا شعاع حدود ۱۰ متر از مواد قابل اشتعال پاکسازی کنند.

عبدلی گشتاسب تأکید کرد: هنگام ترک محل نیز باید از خاموش شدن کامل آتش با آب، خاک یا سنگ اطمینان حاصل شود.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به خسارت‌های زیست‌محیطی آتش‌سوزی‌ها خاطرنشان کرد: این حوادث علاوه بر نابودی پوشش گیاهی، زیستگاه گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش را نیز تهدید می‌کند.

به گفته او، در این منطقه گونه‌هایی مانند میش و پلنگ زیست می‌کنند و تخریب زیستگاه می‌تواند تعادل اکولوژیک منطقه را بر هم بزند و موجب جابه‌جایی اجباری گونه‌های جانوری شود.