استاندار گیلان همزمان با چاپ هزارمین عنوان کتاب در نشر فرهنگ ایلیا از تلاش‌های این مجموعه فرهنگی در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با حضور در نشر فرهنگ ایلیا در رشت، همزمان با انتشار هزارمین عنوان کتاب این مجموعه فرهنگی، از مدیران و فعالان این انتشارات تقدیر کرد.

او ضمن بازدید از روند فعالیت این مجموعه فرهنگی، از تلاش‌های مدیران و کارکنان آن در مسیر توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدردانی کرد.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ارزشمند کتاب و نشر در ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه گفت: حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و مجموعه‌هایی که در مسیر تولید و انتشار آثار فاخر گام برمی‌دارند، از اولویت‌های مهم حوزه فرهنگی است.

نشر فرهنگ ایلیا که در شهر رشت فعالیت دارد، از مجموعه‌های باسابقه حوزه نشر استان گیلان به شمار می‌رود و در سال ۱۳۹۵ به عنوان ناشر نمونه کشوری انتخاب شد.

تجلیل از نشر فرهنگ ایلیا در رشت

تجلیل از نشر فرهنگ ایلیا در رشت

تجلیل از نشر فرهنگ ایلیا در رشت

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: کتاب و کتابخوانی ، انتشار کتاب
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