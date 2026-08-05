باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با حضور در نشر فرهنگ ایلیا در رشت، همزمان با انتشار هزارمین عنوان کتاب این مجموعه فرهنگی، از مدیران و فعالان این انتشارات تقدیر کرد.

او ضمن بازدید از روند فعالیت این مجموعه فرهنگی، از تلاش‌های مدیران و کارکنان آن در مسیر توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدردانی کرد.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ارزشمند کتاب و نشر در ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه گفت: حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و مجموعه‌هایی که در مسیر تولید و انتشار آثار فاخر گام برمی‌دارند، از اولویت‌های مهم حوزه فرهنگی است.

نشر فرهنگ ایلیا که در شهر رشت فعالیت دارد، از مجموعه‌های باسابقه حوزه نشر استان گیلان به شمار می‌رود و در سال ۱۳۹۵ به عنوان ناشر نمونه کشوری انتخاب شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان