باشگاه خبرنگاران جوان - عزیز نوروزی با حضور در شهرستان مراغه، از تعدادی از مزارع پرورش ماهیان سردآبی و همچنین شهرک شیلات زینق بازدید کرد و آخرین وضعیت طرح‌های آبزی‌پروری، چالش‌های زیرساختی و راهکار‌های توسعه این بخش را مورد بررسی قرار داد.

مراغه به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید ماهیان سردآبی در آذربایجان شرقی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در توسعه صنعت شیلات برخوردار است و نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند.

نوروزی سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی با حضور در شهرک شیلات زینق، وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه را به صورت میدانی ارزیابی کرد. در این بازدید، وضعیت راه‌های دسترسی، امکانات زیربنایی و نیاز‌های عمرانی شهرک مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در بهسازی مسیر‌های دسترسی، ارتقای زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری تأکید شد.

نوروزی با اشاره به اهمیت شهرک شیلات زینق در توسعه صنعت آبزی‌پروری منطقه اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های این شهرک و رفع مشکلات موجود، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد محلی فراهم خواهد کرد.

وی در حاشیه این بازدید با تشریح وضعیت تولید آبزیان در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع تولیدات آبزی‌پروری آذربایجان شرقی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن رسید که معادل حدود ۲ درصد از کل تولیدات آبزی‌پروری کشور است.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان استان افزود: این میزان تولید در بیش از ۶۵۰ واحد پرورش آبزیان در سطح استان انجام می‌شود که نقش مهمی در اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و تأمین پروتئین سالم مورد نیاز جامعه دارند.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در آذربایجان شرقی ۸.۹ کیلوگرم است، اظهار داشت: از مجموع تولیدات استان، حدود ۸ هزار تن مربوط به ماهیان سردآبی و ۳ هزار و ۵۰۰ تن مربوط به ماهیان گرم‌آبی است و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، توسعه مزارع نوین، بهبود بهره‌وری و ارتقای سرانه مصرف آبزیان در دستور کار مدیریت شیلات استان قرار دارد.

نوروزی با تاکید بر حمایت سازمان جهاد کشاورزی از توسعه صنعت شیلات، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه فناوری‌های نوین، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، از مهمترین راهبرد‌های مدیریت شیلات استان برای تحقق اهداف توسعه پایدار و تقویت امنیت غذایی در بخش آبزی‌پروری است.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی