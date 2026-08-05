دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک مرکزی قرار است شهریورماه از سامانه متمرکز حسام رونمایی کند افراد حقیقی با استفاده از این سامانه می‌توانند همه حساب‌های بانکی خود را مشاهده کرده و برای بستن حساب‌های راکد یا مازاد، بدون مراجعه حضوری درخواست ثبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بانک مرکزی قرار است در شهریورماه از سامانه متمرکز «حسام» رونمایی کند؛ سامانه‌ای که با هدف افزایش شفافیت مالی، ساماندهی حساب‌های بانکی و تسهیل خدمات غیرحضوری طراحی شده است.

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در تشریح جزئیات این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی «حسام»، هر شخص حقیقی پس از احراز هویت می‌تواند تمامی حساب‌های بانکی خود را در شبکه بانکی کشور به صورت یکجا مشاهده کند و از وضعیت فعال یا راکد بودن آنها مطلع شود.

 امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های بانکی

او افزود: کاربران همچنین می‌توانند حساب‌های بلااستفاده خود را شناسایی کرده و در صورت نداشتن منع قانونی، درخواست بستن آنها را به صورت غیرحضوری ثبت کنند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل خدمات بانکی، به کاهش سوءاستفاده از حساب‌های راکد در جرائمی مانند کلاهبرداری و پولشویی نیز کمک خواهد کرد.

نظافتیان با اشاره به تعدد حساب‌های بانکی در کشور گفت: تعداد حساب‌های بانکی از جمعیت کشور بیشتر است و نگهداری این حساب‌ها علاوه بر تحمیل هزینه به بانک‌ها، از منظر نظارتی نیز چالش‌هایی ایجاد کرده است. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند در ساماندهی این وضعیت نقش مؤثری داشته باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در مرحله نخست، خدمات سامانه «حسام» برای اشخاص حقیقی ارائه خواهد شد و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی فعلاً مشمول این طرح نیستند.

او همچنین درباره گستره خدمات سامانه گفت: امکان ثبت درخواست بستن حساب بدون توجه به محل افتتاح آن فراهم خواهد بود؛ به این معنا که افراد می‌توانند از هر نقطه کشور، بدون نیاز به مراجعه به شعبه افتتاح‌کننده حساب، درخواست انسداد یا بستن حساب‌های خود را ثبت کنند.

نظافتیان درباره امنیت اطلاعات کاربران نیز اظهار کرد: این سامانه به صورت متمرکز میان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور فعالیت خواهد کرد و هر فرد تنها پس از احراز هویت به اطلاعات حساب‌های خود دسترسی خواهد داشت. با این حال، مردم باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات هویتی، کارت بانکی و رمز‌های خود به دیگران خودداری کنند تا زمینه هرگونه سوءاستفاده از بین برود.

او راه‌اندازی سامانه «حسام» را گامی در مسیر توسعه بانکداری دیجیتال دانست و گفت: سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب بانک‌ها است و در صورت اجرای موفق این طرح، علاوه بر کاهش ازدحام در شعب، فرآیند مدیریت حساب‌های بانکی نیز برای مردم ساده‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، پولشویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۱۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چرا بانک صادرات به بهانه اختلال در سیستم بانکی در ۳۰ تیرماه یارانه تیر ماه ما را واریز نمی کنه چند بار مراجعه کردم بانک گفتند سیستم یارانه ها باز نشده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام خسته نباشید چرا کالابرگ مادرم را که دهک سه هست را هنوز ندادن مادرم مستاجر است و قیمت اجاره خانه کمرشکن است لطفن پیگیری کنید و چرا دادگاه گلپایگان حق مادرم را از مغازه پدرش از برادرهایش نمیگیره و اینکه چرا سود سهام عدالت را نمیدهند چرا سهام عدالت را نمی‌زارند بفروشم به پولش نیاز دارم 😭😭😭😭😭😭😭😭 و اینکه چرا سایتی برای شکایت از وکیل دادگستری که تخلف میکنند و فرار مالیاتی میکنند نیست
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