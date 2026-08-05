باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آزادی یک گروگان پس از ۴۵ روز اسارت خبر داد و گفت: این فرد در پی اقدامات تخصصی قضایی و انتظامی و با همکاری مؤثر سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

محسن دهقان افزود: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی با انگیزه اختلافات ملکی و مالی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت و اقدامات تخصصی برای شناسایی محل نگهداری گروگان و آزادی وی آغاز شد.

وی افزود: این فرد که توسط آدم‌ربایان به یکی از استان‌های همجوار منتقل شده بود، در نهایت با پیگیری‌های مستمر مراجع قضایی و انتظامی و همچنین همکاری مؤثر سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه، آزاد شد و سالم به آغوش خانواده خود بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج با قدردانی از نقش سران طوایف و معتمدان محلی در ایجاد زمینه آزادی این گروگان، گفت: همراهی بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه در کنار اقدامات قانونی و تخصصی دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در پایان این پرونده داشت.

دهقان با تأکید بر اینکه اختلافات مالی، ملکی یا سایر مسائل شخصی هرگز نمی‌تواند توجیهی برای ارتکاب جرایم خشن باشد، تصریح کرد: آدم‌ربایی از جرایم سنگین و مخل امنیت عمومی است و دستگاه قضایی با مرتکبان این‌گونه جرایم با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده امنیت و آرامش مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.