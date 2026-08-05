باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر نیکیتا دیاچنکو، متخصص قلب و عروق در روسیه، خاطرنشان می‌کند که انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی) همیشه به طور ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. اغلب علائم هشدار دهنده‌ای وجود دارد که هرگز نباید نادیده گرفته شوند.

این پزشک توضیح داد که برخی از افراد ممکن است ساعت‌ها، روز‌ها یا حتی هفته‌ها قبل از انفارکتوس میوکارد علائم نگران کننده‌ای را تجربه کنند. اگرچه این علائم لزوماً به معنای قریب الوقوع بودن حمله قلبی نیستند، اما توجه را جلب می‌کنند، به خصوص اگر به طور ناگهانی و بدون علت مشخص ظاهر شوند.

دیاچنکو خاطرنشان کرد که برجسته‌ترین علائمی که ممکن است نشان دهنده حمله قلبی قریب الوقوع باشند عبارتند از:

ضعف غیرمعمول که با استراحت فروکش نمی‌کند.

تنگی نفس در حین فعالیت عادی یا حتی در حالت استراحت.

احساس فشار، سنگینی یا سوزش پشت استخوان سینه.

سرگیجه یا حالت تهوع بدون علت مشخص.

اختلالات خواب یا اضطراب بی‌دلیل.

این پزشک افزود که این علائم ممکن است مربوط به سایر شرایط سلامتی باشد، اما نباید نادیده گرفته شوند. وی بر اهمیت تماس فوری با اورژانس در صورت بروز هر یک از علائم زیر تأکید کرد:

درد شدید، فشارنده یا سوزشی پشت جناغ سینه که بیش از ۱۵ دقیقه طول بکشد.

دردی که به بازو، شانه، گردن، فک یا ناحیه بین تیغه‌های شانه منتشر می‌شود.

عرق سرد، ضعف شدید یا رنگ‌پریدگی.

دیاچنکو تأکید کرد که در چنین مواردی، نباید منتظر فروکش کردن خود به خود درد بود، زیرا مراجعه سریع به پزشک، شانس زنده ماندن را به میزان قابل توجهی افزایش داده و عوارض حمله قلبی را کاهش می‌دهد.

این پزشک خاطرنشان کرد که انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی) به ندرت به طور ناگهانی رخ می‌دهد. بلکه معمولاً به دلیل تجمع عوامل خطر، طی سال‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین، بهترین راه برای پیشگیری از آن، انجام اقدامات پیشگیرانه به جای انتظار برای بروز علائم است.

او توصیه کرد که سالی یک بار آزمایش چربی خون انجام شود، زیرا این آزمایش سطح کلسترول را اندازه‌گیری می‌کند و توضیح داد که هر فرد سطح هدفی دارد که بسته به وضعیت سلامتی و عوامل خطر او متفاوت است.

دیاچنکو همچنین چندین عادت سالم را برای کمک به پیشگیری از سکته قلبی توصیه کرد، که مهمترین آنها عبارتند از:

ترک سیگار.

کنترل منظم فشار خون.

کنترل قند خون و سطح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱c) در افراد مبتلا به دیابت.

انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی در هفته.

رعایت یک رژیم غذایی متعادل و در عین حال کاهش چربی‌های ترانس و فست فود.

این پزشک در پایان تأکید کرد که معاینات منظم قلب همچنان بهترین راه برای پیشگیری از سکته قلبی و تشخیص زودهنگام عوامل خطر است.

منبع: health.mail.ru