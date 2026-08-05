باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در روزهای گرم تابستان که دمای هوای قم به بالای ۴۰ درجه رسیده، اطلاع از زمان قطعی برق به یک نیاز حیاتی برای برنامهریزی زندگی روزمره تبدیل شده است . با این حال، سامانه «برق من» که به عنوان مرجع اصلی اطلاعرسانی معرفی شده، در ساعات اوج مراجعه با خطای «تعداد درخواست ارسالی بیش از حد مجاز» پاسخگوی کاربران نیست.
سامانه «برق من» گنجایش پاسخگویی به حجم بالای کاربران در ساعات پیک را ندارد و شهروندان را با پیام «لطفاً دوباره تلاش کنید» سرگردان میکند.
شهروندان چه میگویند؟
در حالی که سامانه برق من به عنوان تنها مرجع رسمی برای آگاهی از زمان دقیق خاموشی ها اعلام شده،شهروندان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان طی روزهای اخیر از اختلال در سامانه برق من گلایه داشته اند.
یک شهروند گفت:این همه تبلیغات شد از برق من مطلع بشید از زمان قطعی برق اما صبح تا شب تلاش میکنم وارد سامانه بشوم، اما فقط خطای بیش از حد مجاز میبینم. نمیدونم برق کی میرود تا برنامه زندگیام را تنظیم کنم.
یک شهروند دیگر می گوید:اینجا قم، دمای هوا ۴۲ درجه، ولی مهمتر از گرما، ندونستن زمان قطعی برقه! چرا سامانه برق من کار نمیکنه!سامانه «برق من» که قرار بود ابزاری کارآمد برای اطلاعرسانی قطعی برق باشد، در گرمترین روزهای سال عملاً از کار افتاده !ما از برنامه قطعی اطلاع نداریم.
عدم آگاهی از زمان قطعی برق، پیامدهای جدی برای شهروندان دارد از خطر برای بیماران و سالمندان، بسیاری از تجهیزات پزشکی مانند دستگاههای تنفسی و یخچالهای نگهداری دارو به برق پایدار وابستهاند تا خسارت به کسبوکارها، واحدهای صنفی، فروشگاهها و کارگاههای کوچک بدون اطلاع قبلی از قطعی برق، متحمل ضرر مالی میشوند.
برنامه قطعیهای برق در استان قم از چه راههایی دیگر قابل مشاهده است؟
شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: هم استانی های گرامی، خواهشمند است جهت اطلاع از برنامه های احتمالی مدیریت بار و یا انجام تعمیرات و اصلاح و بهینه سازی شبکه به یکی از آدرسهای ذیل مراجعه و با وارد نمودن شناسه قبض خود اقدام فرمایید:
بازوی هوشمند برق من در پیام رسان بله : https://ble.ir/barghemanbot
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم https://qepd.co.ir
با توجه به اهمیت اطلاع دقیق از زمان قطعی برق برای برنامهریزی زندگی روزمره، حفظ سلامت بیماران و کاهش خسارت کسبوکارها، انتظار میرود شرکت توانیر هرچه سریعتر نسبت به رفع خطای سامانه «برق من» اقدام کند.