معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای زمان‌بندی جدید برای شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش گفت: از این پس اعتبار کالابرگ در سه نوبت و در روزهای ۱۵، ۲۵ و پنجم ماه بعد به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.بر اساس این زمان‌بندی، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰، ۱ یا ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، اعتبار خود را در روز پانزدهم هر ماه دریافت می‌کنند. همچنین اعتبار خانوارهای دارای رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶ در روز بیست‌وپنجم هر ماه و خانوارهای دارای رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ در روز پنجم ماه بعد شارژ خواهد شد.

اندایش با اشاره به نخستین اجرای این برنامه در مردادماه افزود: بر این اساس، اعتبار خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۰ تا ۲ و همچنین خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح در ۱۵ مرداد، خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۳ تا ۶ در ۲۵ مرداد و خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۷ تا ۹ در ۵ شهریور شارژ می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد که تمامی مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده و فرآیند تسویه‌حساب با فروشندگان نیز بدون وقفه و حداکثر طی سه تا چهار هفته انجام می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم خواست برای اطلاع از زمان دقیق شارژ اعتبار، تنها از سامانه‌های رسمی وزارتخانه استفاده کنند و تأکید کرد پیامک‌های معتبر فقط از سرشماره v.refah ارسال می‌شود و این پیامک‌ها هیچ‌گونه لینک اینترنتی ندارند.
 
به گفته وی، استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز از طریق پیام‌رسان «بله» و سامانه و اپلیکیشن «شمیم» امکان‌پذیر است. همچنین نحوه ثبت درخواست افرادی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند، در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.
 
اندایش در پایان تأکید کرد که برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.
برچسب ها: طرح کالابرگ ، کالابرگ الکترونیکی
خبرهای مرتبط
کالابرگ سه گروه مشمول شارژ شد
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ شد
کالابرگ چه کسانی امروز شارژ می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نکه خیلی کالابرگ روز به روز ارزشش حفظ میشه شما هم شیفتش بدین عقب... یه زمانی بابام بازنشسته شد و اولین حقوق که می خواستن بدن گفتن از دهم شروع میشه بعد گفتن ۱۵ و بعد شد ۱۹ وبعد شد ۲۵ و آخرش شد سرماه و مثل آب خوردن یک ماه حقوق هاپولی شد ... بازی خوبی راه انداختید و هیچ کس هم نفهمید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
پول 7 تا پفک میدن مردم اسمش گذاشتن یارانه و کالابرگ
کلاهبردار
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تو آخه ۷ تا پفک را میخواهی چه کار ؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
نورالمهدی
۱۸:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بیخیال از اول هم مشخص بود مسکن درد دارید درست میکنید یواش یواش دهک ها رو کنسل میکنید آقا جان ارث پدر به همه فرزندان میرسه مگر قانون اسلام گفته کسی پولدار بود ارث نبره حق ملت رو درست بدید دست بردارید از این دهک بندی ها که آخرش میشه پوچ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مبلغ کالابرگ رو برای همه دهک ها افزایش دهید و بیت المال رابه مساوات تقسیم کنید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یه ایرانی فلک زده
۱۵:۳۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
صبح رفتم با کالابرگ خرید کنم هر ماه ۴تومن شارژ میشد این ماه ۳تومن کسی علتش و میدونه ؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
کالا برگ باید نفری ۱۵ میلیون باشه
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
یارانه طرفی ک میلیادرهس

و قطع کنین

ب نیازمندان برسه

والا اطراف ما
اکثر وضع مالی شون خوبه
خونه ، خودرو و درامد خوب داره
انبار دلار ، سکه و طلا داره
انوقت یارانه میگیره


انوقت من مددجو بهزیستی مستمری و بگیریم ک حتی کفاف هزینه ایاب و ذهاب مو نمیده
نه خودرودارم
نه منزل
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
حرف حق زدی دمت گرم توشهرما خیلی هاهستن اونروزاکه زمین ارزون میدادن به اسم دیگران گرفتن خونه کردن ومیدن اجاره یافروختن یه نفری ده تا زمین گرفت من میشناسم این انصافه
Iran (Islamic Republic of)
یک نفر از میلیونها ایرانی
۰۸:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا اینقدر با این کارا خون شهدا رو پایمال می کنید.حق مردم شرافتمند ایران این نیست.اگر ایمان ندارید حداقل آزاده باشید.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۰۱:۳۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هدف بالا بردن قیمت کالا و خدمات اساسی و غیر اساسی بود که آن را با یاری خدا انجام دادید دست کارخانه‌ها و تولیدی ها را به طور کامل باز گذاشتید جهت گرانی و تورم و مردم گرفتاری که این فشار ها را باید تحمل کنند و دم نزنند.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چقدر مضحک الان مای که دهک اول هستیم چون رقم ۹ هست این ماه نمی گیریم ۵ ماه بعد می گیریم بعد آن کسی که دهک ده و خبر دارم این پول برای خرج پاستیل بچه اش و حقوق آنچنانی می گیره ۱۵ مرداد
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
این تقسیم بندی باید گردشی باشه
چرا کسی که‌کد ملی ۹ داره همیشه باید آخر باشه؟
خوب یک ماه هم اول باشه!!!!
۳
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ممد
۲۳:۰۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
از من فردا میاد .خیلی خوشحالم .ماه قبل با وانت وسیله هارو بردم تا خونه این ماه باید نیسان بگیرم چون سری قبل اذیت شدم از بس وسیله خریدم باش
۱
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
🤣🤣🤣🤣🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کشور ما این همه ثروت داره حق مردم هست باید حق مردم رو کامل و کمال پرداخت کنید منت هم نذارید شما نوکر مردم هستید
۰
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۲:۳۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کالابرگ کد ملی ۷ تا ۹ برای مرداد رو نمیدن و کم کم نوبت بقیه هم میرسه تا اینکه اروم اروم حذف بشه کلا
۰
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خب پس یعنی در عمل اعتبار کالابرگ یک ماه پر...
این چه برنامه‌های مزخرف و به درد نخوری است که سر ملت میارید...
اون وقت اون خانواده‌ای که سطح مالی پایین و کم دست جامعه رو داره با این داستان چه کار باید بکنه که شما هر روز یه داستان و ماجرا سرش پیاده می‌کنید؟؟!!!
سهمیه بنزین کم شد...
اعتبار کالا برگ یک ماه مالیده شد...
گرانی و قیمت بالای بی حد و حساب...
این دولت چه غلطی می‌کنه خدا می‌دونه...
۰
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدی
۰۳:۲۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
آفرین درود
۱۲۳۴۵۶
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
آخرین اخبار
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
پایان طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ پلیس راهور فراجا با ثبت ۶۷ میلیون تردد