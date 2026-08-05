باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش گفت: از این پس اعتبار کالابرگ در سه نوبت و در روزهای ۱۵، ۲۵ و پنجم ماه بعد به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.بر اساس این زمانبندی، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۰، ۱ یا ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، اعتبار خود را در روز پانزدهم هر ماه دریافت میکنند. همچنین اعتبار خانوارهای دارای رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶ در روز بیستوپنجم هر ماه و خانوارهای دارای رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ در روز پنجم ماه بعد شارژ خواهد شد.
اندایش با اشاره به نخستین اجرای این برنامه در مردادماه افزود: بر این اساس، اعتبار خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۰ تا ۲ و همچنین خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح در ۱۵ مرداد، خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۳ تا ۶ در ۲۵ مرداد و خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ۷ تا ۹ در ۵ شهریور شارژ میشود.
وی همچنین اعلام کرد که تمامی مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده و فرآیند تسویهحساب با فروشندگان نیز بدون وقفه و حداکثر طی سه تا چهار هفته انجام میشود.