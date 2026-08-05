جدایی رسمی رامین رضاییان از استقلال، حالا بازار شایعات را داغ کرده؛ از پرسپولیس و تراکتور تا سپاهان، همه منتظر مقصد بعدی این ستاره هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه استقلال رسماً پایان همکاری خود با رامین رضاییان را اعلام کرد تا یکی از مهمترین نامهای نقلوانتقالات فوتبال ایران بدون تیم بماند. رضاییان که فصل گذشته با پیراهن استقلال به میدان رفت، حالا به دنبال انتخاب چالش جدیدی در ادامه مسیر فوتبالی خود است.
پس از جدایی این بازیکن، گمانهزنیها درباره مقصد بعدی او آغاز شده است. گفته میشود باشگاههایی مانند سپاهان، تراکتور و پرسپولیس شرایط جذب این مدافع باتجربه را زیر نظر دارند؛ هرچند هنوز هیچ توافق رسمی با تیمی صورت نگرفته است.
در این بین، بحث رقم قرارداد رضاییان به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است. شنیدهها حاکی از آن است که این بازیکن برای ادامه فوتبال خود رقم بالایی را مدنظر دارد و حتی صحبت از درخواست حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مطرح شده؛ رقمی که تنها باشگاههای محدودی توان پرداخت آن را دارند.
اما جذابترین بخش ماجرا، احتمال بازگشت دوباره رضاییان به پرسپولیس است؛ تیمی که او سالها با پیراهنش درخشید و هوادارانش هنوز خاطرات خوبی از دوران حضور او دارند. انتقال دوباره او به جمع سرخپوشان میتواند یکی از جنجالیترین جابهجاییهای سالهای اخیر فوتبال ایران باشد.
حالا همه منتظرند ببینند رامین رضاییان، ستاره همیشه خبرساز فوتبال ایران، راهی سپاهان و تراکتور میشود، دوباره پیراهن پرسپولیس را بر تن میکند یا شاید یک تجربه خارجی دیگر را انتخاب خواهد کرد؛ انتخابی که میتواند او را به «یاغی جدید» فوتبال ایران تبدیل کند.