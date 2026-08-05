باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اساس تحلیل اسپوتنیک بر اساس داده‌های بانک جهانی، قیمت بنزین در اروپا در ماه ژوئیه ۱۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۲۳ رسید.

طبق این داده‌ها، قیمت گاز در اروپا در طول ماه ژوئیه ۱۹ درصد افزایش یافت و به ۱۸.۰۶ دلار در هر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (معادل حدود ۲۸ متر مکعب) رسید.

این بالاترین سطح ثبت شده از ژانویه ۲۰۲۳ است، زمانی که قیمت به ۲۰.۱۸ دلار رسید.

در مقابل، میانگین قیمت جهانی نفت در ماه جولای با ۴.۳ درصد کاهش به ۷۹.۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام برنت با ۲.۳ درصد کاهش به ۸۳.۴ دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۳ درصد کاهش به ۷۹.۴ دلار در هر بشکه رسید.

این سطوح، پایین‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده برای هر سه گونه از ماه فوریه را نشان می‌دهند.

روسیه پیش از این تأکید کرده بود که کشور‌های غربی با امتناع از خرید سوخت روسیه «اشتباه بزرگی» مرتکب شده‌اند و استدلال کرده بود که این امر به دلیل قیمت‌های بالاتر، وابستگی جدید و قوی‌تری ایجاد می‌کند، در حالی که کشور‌هایی که واردات روسیه را متوقف کرده‌اند، به خرید نفت و گاز روسیه از طریق واسطه‌ها و با قیمت‌های بالاتر ادامه خواهند داد.

منبع: اسپوتنیک