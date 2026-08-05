رئیس دامپزشکی مراغه، از انجام عملیات گسترده ایمن‌سازی جمعیت دامی این شهرستان با هدف پیشگیری از بیماری تب برفکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - فراز احمدی گفت: در واکسیناسیون تب برفکی دام‌ها بیش از ۲۵۰ هزارراس گوسفند و بز و ۲۴ هزار راس گاو و گوساله واکسینه شده‌اند.

وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی در قالب خرید خدمت به صورت رایگان در جمعیت دام سنگین و سبک اجرا و مبلغی از دامداران بابت انجام عملیات مایه کوبی دریافت نمی‌شود.

رئیس دامپزشکی مراغه از دامداران خواست از سهل انگاری و عادی انگاری بیماری پرهیز کرده و با گروه‌های دامپزشکی برای اجرای بهتر طرح همکاری کنند.

وی افزود:: بیماری تب برفکی مهمترین عامل تهدید سرمایه و تولیدات دامی و اولین بیماری استراتژیک دامی است و در صدر جدول و برنامه‌های مبارزه با بیماری‌های دام قرار دارد.

احمدی اضافه کرد: اولویت اجرای این طرح در مناطق پرخطر و پر ریسک و کانون‌های بیماری در سال‌های گذشته است و پیش‌بینی می‌شود کل جمعیت دام سنگین و سبک شهرستان زیرپوشش واکسیناسیون قرار گیرد.

برچسب ها: اداره دامپزشکی ، واکسیناسیون دام
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