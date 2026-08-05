وزیر ورزش و جوانان ایران فردا با هدف توسعه تعاملات فنی و امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، وارد جمهوری آذربایجان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، فردا (پنجشنبه ۱۵ مرداد) به دعوت وزیر ورزش جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند. این سفر با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ورزش، تقویت دیپلماسی ورزشی و ارتقای روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی ایران و جمهوری آذربایجان، برگزاری نشست مشترک با همتای آذربایجانی و بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی این کشور، از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در این سفر دو روزه خواهد بود.

دکتر دنیامالی در این سفر همچنین درباره راهکار‌های گسترش تعاملات فدراسیون‌های ورزشی، تبادل تجربیات، برگزاری اردو‌ها و مسابقات مشترک و توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی با مقامات ورزشی جمهوری آذربایجان گفت‌و‌گو و تبادل نظر خواهد کرد. سید محمد شروین، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در این سفر حضور خواهد داشت.

برچسب ها: احمد دنیا مالی ، وزارت ورزش و جوانان
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