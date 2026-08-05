باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی چهارشنبه ۱۴ مرداد به همراه ارسلان زارع استاندار بوشهر، فرماندار عسلویه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از مسئولان استانی، از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی چاه‌مبارک و مرکز پایش سلامت نخل تقی در شهرستان عسلویه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه قرار گرفت.

وزیر بهداشت در این بازدید، از بخش‌های مختلف این مراکز بهداشتی درمانی دیدن کرد و با امکانات موجود، نیازهای حوزه سلامت منطقه و روند ارائه خدمات آشنا شد.

دکتر ظفرقندی در بازدید از مرکز پایش سلامت نخل تقی گفت: تکمیل و تجهیز این مرکز با همکاری استانداری بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی با شتاب دنبال می‌شود تا این مرکز با تمرکز بر پایش، آموزش و پژوهش، نقش مؤثری در حفظ سلامت مردم منطقه، به‌ویژه در مناطق صنعتی و نفت و گاز ایفا کند.

وی افزود: سفر به استان بوشهر پس از خدمات و تلاش‌های ارزشمند کارکنان حوزه سلامت در دوران جنگ و به‌ویژه در روزهای اخیر، یک ضرورت بود و وظیفه داشتیم ضمن قدردانی از همکاران، از نزدیک مسائل و نیازهای مراکز درمانی و بهداشتی استان را بررسی کنیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: در این سفر، علاوه بر بازدید از مرکز استان، از مراکز بهداشتی درمانی در مسیر از جمله شهرستان عسلویه نیز بازدید شد تا پروژه‌های نیمه‌تمام و نیازهای موجود با همکاری استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هرچه سریع‌تر ساماندهی و تکمیل شود.

ظفرقندی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز پایش سلامت نخل تقی بیان کرد: این مرکز، مجموعه‌ای نوین و ارزشمند در حوزه سلامت است که مسئولیت پایش وضعیت سلامت منطقه را بر عهده دارد و علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه و احتمال وجود برخی آلاینده‌های زیست‌محیطی، انجام پایش مستمر سلامت مردم، اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه برنامه‌های آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی و تکمیل این مرکز، رصد مستمر شاخص‌های سلامت و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، سلامت مردم منطقه به بهترین شکل ممکن تأمین شود.