با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توانمندسازی اقتصادی، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی کردستان کلید خورد؛ طرحی که علاوه بر درآمدزایی، زمینه‌ساز تولید انرژی پاک در استان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پرویز ساعدی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی به صورت فردی و تجمیعی در استان آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات قرض‌الحسنه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مددجویان و افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص می‌یابد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به واحد اشتغال اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه و دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

ساعدی اجرای این طرح را چندمنظوره دانست و تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به توانمندسازی اقتصادی مددجویان، در مسیر تولید برق پاک، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی بلندمدت در هزینه‌ها و کاهش وابستگی به شبکه برق شهری بسیار حائز اهمیت است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان در پایان از تمامی مددجویان واجد شرایط دعوت کرد برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت تسهیلات و جزئیات اجرایی، به واحد‌های اشتغال ادارات بهزیستی شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.

برچسب ها: کردستان ، اشتغال پایدار ، انرژی خورشیدی
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