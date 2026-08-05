باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ساعدی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی به صورت فردی و تجمیعی در استان آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات قرض‌الحسنه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مددجویان و افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص می‌یابد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به واحد اشتغال اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه و دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

ساعدی اجرای این طرح را چندمنظوره دانست و تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به توانمندسازی اقتصادی مددجویان، در مسیر تولید برق پاک، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی بلندمدت در هزینه‌ها و کاهش وابستگی به شبکه برق شهری بسیار حائز اهمیت است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان در پایان از تمامی مددجویان واجد شرایط دعوت کرد برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت تسهیلات و جزئیات اجرایی، به واحد‌های اشتغال ادارات بهزیستی شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.