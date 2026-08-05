باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار از ابلاغ نرخ‌نامه مصوب خدمات تبدیل شلتوک به برنج خبر داد و با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شالیکاران، گفت: تمامی واحد‌های شالیکوبی موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب بوده و هرگونه دریافت وجه مازاد، مشمول پیگیری و برخورد قانونی خواهد شد.

او افزود: بر اساس ابلاغیه مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، نرخ خدمات تبدیل هر تن شلتوک به برنج سفید با احتساب بازدهی ۵۵ درصد، مبلغ ۱۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان تعیین و برای اجرا به واحد‌های شالیکوبی شهرستان فریدونکنار ابلاغ شده است.

کریمی گفت:بر پایه این نرخ‌نامه، مبلغ ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به عنوان نرخ تبدیل هر تن شالی مبنای محاسبه خدمات قرار گرفته و تعرفه اعلامی صرفاً مربوط به عملیات تبدیل شلتوک به برنج است. هزینه‌های انبارداری، کارگری و سایر خدمات جانبی در این تعرفه محاسبه نشده و در صورت ارائه، تابع ضوابط و توافقات قانونی مربوط خواهد بود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار از تمامی متصدیان واحد‌های شالیکوبی خواست با رعایت دقیق نرخ مصوب، از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا دریافت مبالغ خارج از تعرفه خودداری کرده و زمینه ارائه خدمات منصفانه به بهره‌برداران را فراهم کنند.

او افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نرخ‌نامه مصوب، کشاورزان و بهره‌برداران می‌توانند موضوع را برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی یا واحد بازرسی و نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار گزارش کنند تا مطابق مقررات با متخلفان برخورد شود.