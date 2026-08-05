با وجود لفاظی‌های ترامپ درباره از سرگیری حملات علیه ایران، او برای نهمین بار عقب‌نشینی کرد، اما همچنان ادعا می‌کند که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستایش اسکندری - مجله آمریکایی نشنال اینترست در یادداشتی نوشت: پس از آنکه دولت ترامپ حملات پایان هفته جاری را لغو کرد، مشخص شد آمریکا تمایلی به تشدید درگیری‌ها با ایران ندارد.

در این میان، ایران با نشان دادن توانایی خود در ضربه زدن به قیمت‌های جهانی انرژی از طریق مدیریت تنگه هرمز دامنه جنگ را گسترده‌تر کرده است.

در ادامه این یادداشت آمده است: ایران ممکن است یک حمله سایبری نیز به تأسیسات آب در ایالت مینه‌سوتا انجام داده باشد که یکی از بدترین حملات سایبری به آمریکا در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. 

ایران عملاً نشان داده است که در قبال هرگونه تشدید تنش از سوی آمریکا با هدف تغییر حکومت از طریق حمله به زیرساخت‌های انرژی‌اش، توانایی پاسخ متقابل در سطح جهانی را دارد.

نشنال اینترست در بخشی دیگر از یادداشت خود اذعان می‌کند که تشدید تنش از سوی آمریکا به فروپاشی حکومت ایران منجر نخواهد شد. همان‌طور که پروفسور رابرت پیپ از دانشگاه شیکاگو در مطالعه جامع خود درباره تلاش‌های گذشته برای تغییر حکومت صرفاً از طریق بمباران هوایی نشان داده، هیچ‌کدام از این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.

تاریخ نشان می‌دهد که تجاوز کشور‌های بیگانه باعث «گرد آمدن مردم دور پرچم» می‌شود چراکه به نظر می‌رسد مردم از دشمن خارجی که مرتکب بمباران می‌شود، بیشتر از نارضایتی داخلی دچار خشم و ناراحتی می‌شوند. بنابراین، تشدید تنش از سوی آمریکا برای حمله به اهداف انرژی ایران منجر به سرنگونی حکومت ایران نمی‌شود.

همان‌طور که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌گویند، «بهتر است ضرر‌های خود را متوقف کنید و مسیر خود را تغییر دهید، تا اینکه یک سرمایه‌گذاری بد را تا رسیدن به نقطه سقوط کامل همراهی کنید.» ترامپ به‌رغم لاف‌زنی‌هایش، تمایلی به کشیدن ماشه برای حمله به ساختار انرژی ایران ندارد. او باید از این غریزه خود پیروی کند و از چنین تنش‌آفرینی دوری کند.

 با این حال، گام بعدی برای او دشوارتر خواهد بود؛ زیرا ویژگی‌های روانی او مانع از آن می‌شود که اعتراف کند جنگش علیه ایران شکست خورده است.

ترامپ به عنوان فردی که در تغییر واقعیت‌های موجود به نفع اهداف خود مهارت دارد، باید نصیحت معروفی را که رودی جولیانی (شهردار اسبق نیویورک) در یک ماجرای قبلی به او کرده بود آویزه گوش کند: «فقط بگو ما بردیم!» به عبارت دیگر، پیروزی را اعلام کن و به این غائله خاورمیانه‌ای پایان بده، پیش از آنکه به یک آتش‌سوزی بزرگ منطقه‌ای یا جهانی تبدیل شود.

برچسب ها: جنگ رمضان ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
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