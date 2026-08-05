باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده در نشست شورای سالمندان استان فارس، با اشاره به نرخ فزاینده رشد جمعیت سالمندان، بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ احترام به بزرگان در کانون خانواده و جامعه تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه سالمندان تجلی تجربه و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند، تقویت شبکه‌های حمایتی محله‌محور و ارتقای مسئولیت خانواده‌ها در نگهداری از سالمندان را از اولویت‌های پیش رو دانست.

معاون سیاسی استانداری فارس با یادآوری جایگاه شیراز به عنوان «شهر مهربانی»، پایتخت فرهنگی کشور و سومین حرم اهل‌بیت، لزوم بازگشت به مبانی اخلاقی در برخورد با سالمندان را یادآور شد و گفت: برای ترویج فرهنگ عزت و حرمت در فضای شهری و توجه به ارزش سالمندان به ویژه در رفتار‌های نسل جوان، باید با تولید محتوای مناسب برای نسل جوان تکریم والدین و بزرگان، را مشابه سال‌های گذشته، دوباره احیا کنیم.

او، اخلاق را شرط بقای اقوام دانست و تأکید کرد که بدون این زیربنای اخلاقی، هرگونه اقدام در حوزه سالمندان ناقص خواهد بود.

احمدی‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت فعال سالمندان در تصمیمات شهری، سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزود: سالمندان ما اندوخته‌های تجربی ارزشمندی دارند که نباید مغفول بماند؛ بهره‌گیری از مشورت آنها در حوزه‌های مختلف، کلید موفقیت در مدیریت اجتماعی است.

معاون سیاسی استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و با ذکر نمونه موفق شهر «اوز» در حوزه ترویج فرهنگ کتاب، تأکید کرد که اگر اراده‌ای «دلی» و فراتر از تکالیف اداری وجود داشته باشد، دستیابی به اهداف بزرگ ممکن است.

او در خصوص موضوع ایجاد «پارک اختصاصی سالمندان» گفت: با حمایت استاندار و همراهی شهردار شیراز، در دستور کار قرار می‌گیرد تا مشابه پارک‌های بانوان، فضا‌هایی ویژه برای شهروندان سالمند طراحی شود.

احمدی زاده با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد موفقیت در اجرای مصوبات است، دستور داد تا گزارش جامع جمع‌بندی جلسات و لیست حضور و غیاب مدیران دستگاه‌ها توسط دبیرخانه تهیه شود.

او تصریح کرد: میزان توجه مدیران به حوزه سالمندان و اجرای به‌موقع مصوبات، به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی در «جشنواره شهید رجایی» مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شد در جلسات شورای اداری به ریاست استاندار، فرصت‌های لازم برای ارائه دیدگاه‌های نمایندگان سالمندان فراهم شود.

این نشست با بازدید از نمایشگاه صنایع دستی سالمندان به پایان رسید که نشان‌دهنده توانمندی‌های هنری و پویایی این گروه در استان فارس است.

منبع: استانداری فارس