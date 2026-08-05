باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در آیین افتتاح بخشی از کریدور شمال به جنوب در محور نیکشهر-چابهار، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با مجموعهای از مسائل پیچیده در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی مواجه بوده و از ابتدای آغاز مسئولیت، برنامهریزی برای کاهش عدم تعادلهای درون استان و فاصله توسعهای با دیگر مناطق کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: توسعه استان بر مبنای ظرفیتهای موجود، استفاده از توان نیروهای بومی و همراهی همه مجموعهها دنبال شد و امروز نتیجه این رویکرد در بخشهای مختلف قابل مشاهده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع مالی گفت: در شرایطی که حتی در برخی مقاطع هیچ منبع مالی جدیدی به استان تزریق نشد، هیچ پروژهای تعطیل نشد و با تلاش مدیران، پیمانکاران و مجموعه اجرایی استان روند اجرای طرحها ادامه یافت.
بیجار با بیان اینکه یکی از شاخصهای عملکردی استان، افزایش تعداد پروژههای قابل بهرهبرداری بوده است، اظهار کرد: با وجود اینکه میزان تخصیص اعتبارات تنها ۲۳ درصد بوده، تعداد پروژههای افتتاحی نسبت به سالهای گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: این اتفاق حاصل مدیریت صحیح منابع، تعیین اولویتها و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیران و فرمانداران استان بوده است.
توسعه مرزها و نقش اقتصادی ریمدان
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به فعال شدن ظرفیتهای مرزی استان گفت: توسعه مرزهای ریمدان، پیشین، میرجاوه و میلک با هدف ایجاد توازن در بهرهمندی شهرستانها دنبال میشود.
وی افزود: مردم منطقه دشتیاری عنوان کردهاند که هیچگاه تصور نمیکردند این حجم از تردد خودروها و فعالیت اقتصادی در مرز ریمدان شکل بگیرد؛ موضوعی که علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد استان، به تأمین بخشی از نیازهای کشور نیز کمک کرده است.
پیگیری اصلاح نظام توزیع سوخت
بیجار درباره مشکلات حوزه سوخت گفت: موضوع توزیع سوخت در استان به صورت جدی پیگیری شده و در این زمینه با معاون اول رئیسجمهور، وزیر نفت، وزیر کشور و دیگر مسئولان ملی مکاتبه و گفتوگو شده است.
وی افزود: بررسیها نشان داده توزیع سهمیهها و فعالیت برخی جایگاهها نیازمند اصلاح و شفافسازی است و باید به گونهای اقدام شود که هم حقوق مردم حفظ شود و هم از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود.
افزایش سهم سیستان و بلوچستان در حوزه پزشکی و نیروی انسانی
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه انسانی گفت: برای افزایش سهم استان در حوزه علوم پزشکی، بیش از یکهزار نفر به سهمیه استان اضافه شد که نتیجه پیگیریهای انجام شده در سطح ملی بود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در مدیریتها تأکید کرد و گفت: اولویت ما بهرهگیری از نیروهای توانمند استان بوده و در انتصابات نیز تلاش شده این رویکرد مورد توجه قرار گیرد.
بهبود شاخصهای امنیتی در سایه همراهی مردم
بیجار با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: در کنار برخی فضاسازیها، شاخصهای واقعی امنیتی استان روند بهبود داشته و این دستاورد حاصل همکاری مردم، نیروهای امنیتی، انتظامی و همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: امروز شاهد حضور مسئولان ملی و حرکت در مسیرهای مختلف استان با آرامش و امنیت هستیم که نتیجه همدلی و همراهی مردم و مجموعه حاکمیت است.
تأکید بر مصرف درست منابع
استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف گفت: برخی شهرستانها با مشکلاتی مانند استفاده غیرمجاز از منابع آب و برق مواجه هستند و این موضوع علاوه بر آسیب به زیرساختها، تضییع حقوق عمومی است.
وی همچنین با اشاره به تکمیل مسیرهای بزرگراهی استان، خواستار رعایت قوانین رانندگی شد و گفت: جادههای جدید برای توسعه و کاهش خطرات ساخته میشوند و نباید با سرعتهای غیرمجاز به تهدیدی برای جان مردم تبدیل شوند.
بیجار تأکید کرد: توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند همراهی همه ظرفیتهاست و دولت، نمایندگان، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم باید در کنار هم این مسیر را ادامه دهند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان