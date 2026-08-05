باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اوکسانا میخایوا، دندانپزشک و جراح دهان روسی، تصریح کرد که برخی از بیماری‌هایی که مستقیماً به دندان‌ها مربوط نمی‌شوند، ممکن است اولین علائم خود را در داخل حفره دهان نشان دهند.

میخایوا در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روسی Life.ru اظهار داشت: «بیماری‌هایی مانند دیابت، اختلالات دستگاه گوارش، کمبود ویتامین و اختلالات خونی ممکن است از طریق علائمی که در داخل دهان ظاهر می‌شوند، مانند خشکی غشا‌های مخاطی، گلوسیت (التهاب زبان)، ترک در گوشه‌های لب یا خونریزی لثه، خود را نشان دهند.»

او افزود که یک دندانپزشک ممکن است به بیماری‌هایی که مستقیماً به دندان‌ها مربوط نیستند، مشکوک شود، حتی اگر بیمار به دلیل درد دندان یا برای معاینه روتین مراجعه کند.

این پزشک توضیح داد: «در عمل، ما اغلب بیماری‌های گوش، بینی و گلو، به ویژه سینوزیت فک بالا و همچنین مواردی از نورالژی را کشف می‌کنیم. همچنین، زخم‌هایی که برای مدت طولانی بهبود نمی‌یابند، ممکن است نشانه‌ای از اختلالات خونی یا اختلالات سیستم غدد درون ریز باشند.»

میخایوا با اشاره به اینکه خونریزی لثه اغلب با کمبود ویتامین مرتبط است، تأکید کرد که معاینه کامل دندانپزشکی می‌تواند به تشخیص این مشکلات در مراحل اولیه کمک کند.

او گفت: در طول یک معاینه معمول، دندانپزشک ممکن است به سینوزیت فکی بیمار مشکوک شود و او را به متخصص گوش و حلق و بینی ارجاع دهد. خونریزی مداوم لثه، همراه با سایر علائم، ممکن است نیاز به ارجاع به متخصص قلب را نیز ایجاب کند.

میخیوا تأکید کرد که بسیاری از افراد علائمی را که در داخل دهان ظاهر می‌شوند نادیده می‌گیرند، حتی اگر ممکن است نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند. این علائم شامل زخم‌های غیربهبود یابنده، ترک‌هایی در لب یا زبان، لکه‌های سفید روی غشای مخاطی، خشکی مداوم دهان و خونریزی لثه است.

این دندانپزشک توضیح داد که این علائم لزوماً نشان دهنده یک بیماری جدی نیستند، اما ممکن است نیاز به آزمایش‌های بیشتر برای تعیین علت آنها باشد. او خاطرنشان کرد که برخی از این علائم ممکن است مربوط به تغییرات پیش سرطانی در مخاط دهان باشند، بنابراین نباید نادیده گرفته شوند.

میخایوا در پایان گفت: «اگر متوجه خشکی مداوم دهان، لایه سفید روی زبان، زخم، ترک یا خونریزی لثه شدید، مراجعه به دندانپزشک را به تعویق نیندازید. معاینات زودهنگام نه تنها به حفظ سلامت دندان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت عمومی نیز کمک کند.»

منبع: روسیا الیوم