باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال امید و جوانان ایران در دو ماه گذشته در کشور ترکیه اردو زدند. امیدها از ۱۰ تا ۲۲ خرداد در شهر آنتالیا و سپس از ۱۸ تا ۳۰ تیر در شهر کایسری تمرین کردند و تیم جوانان ایران، تمرینات خود را از ۱۸ تا ۳۰ تیر در شهر آنکارا دنبال کرد.
برگزاری این اردوها قطعاً از لحاظ هزینه برای کارکنان ساختمان سئول چالشبرانگیز بوده است. هزینهکرد فدراسیون در این اردوها بابت اسکان اعضای تیمهای امید و جوانان، در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد که به بخشهایی از آن میپردازیم.
اعضای تیم امید در اردوی خرداد ماه، در هتل «DUCALE LARA» آنتالیا اسکان داشتند. فدراسیون فوتبال در این اردو ۲۰ اتاق دو نفره و سه اتاق تکنفره برای ۱۲ شب در این هتل رزرو کرد و ۴۰۰ یورو برای هر شب اتاق دو نفره و ۳۰۰ یورو برای هر شب اتاق یک نفره در فاکتوری که به فدراسیون ارائه شد، ثبت شده است. به این ترتیب اردوی فوق تنها برای اسکان اعضای تیم در هتل ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ یورو هزینه داشت.
به همین بهانه، قیمتهای هتل «DUCALE LARA» را در سایت رزرو هتل «booking.com» بررسی کردیم با ذکر این نکته که این سایت معمولاً قیمتهای بالاتری نسبت به تورهای گردشگری دارد. در یک بازه ۱۲ شبه در ماه سپتامبر که گرانتر از ماه ژوئن است، یک اتاق دو نفره با امکانات مناسب در این هتل ۳ هزار و ۸۱۶ یورو قیمت دارد و اسکان در یک اتاق یک نفره با همین امکانات، ۳ هزار و ۵۶۹ یورو هزینه برمیدارد.
هتلها عمدتاً برای رزرو اتاق در تعداد بالا، تخفیفهای ویژهای در نظر میگیرند. در صورتی که این تخفیف را هم در نظر نگیریم، ۸۷ هزار و ۲۷ یورو برای این اسکان باید هزینه کرد؛ یعنی ۱۹ هزار و ۷۷۳ یورو کمتر از پولی که فدراسیون پرداخت کرد. همچنین با استعلام موجود آژانسها در آن زمان که قیمت اتاقها نسبت به ماه سپتامبر ارزانتر بوده به اختلاف رقمی ۳۷ هزار و ۲۰۰ یورو خواهیم رسید.
اعضای تیم جوانان هم برای برپایی اردو در ترکیه، در هتل «CAM THERMAL RESORT & SPA» اقامت داشتند. ۱۹ اتاق دو نفره و چهار اتاق تک نفره به مدت ۱۲ شب رزرو شد و فدراسیون به ترتیب ۴۴۰ و ۳۳۰ یورو برای اتاقهای دو نفره و یک نفره پرداخت کرد؛ عددی که مبلغ هزینهکرد فدراسیون برای رزرو هتل را به عدد ۱۱۶ هزار و ۱۶۰ یورو میرساند.
در سایت «booking.com» یک اتاق دو نفره با امکانات مطلوب برای ۱۲ شب با پرداخت هزار و ۹۸۴ یورو رزرو میشود و برای اتاق یک نفره مناسب، باید هزار و ۴۸۳ یورو هزینه کرد. یعنی با پرداخت ۴۳ هزار و ۶۲۸ یورو میتوان این تعداد اتاق را برای یک تیم فراهم کرد (بدون نهار)؛ آن هم با ۷۲ هزار و ۵۳۲ یورو اختلاف نسبت به پولی که فدراسیون داد!
شاگردان حسین عبدی در تیر ماه نیز در هتل «DAS ۳۹۱۷» کایسری اسکان داشتند؛ جایی که از نگاه کاربران سایت «booking.com» هتلی چهار ستاره شمار میرود. بررسی قیمتهای این هتل که موقتاً از طریق سایتهای رزرو شرکتها، مسافر نمیپذیرد، میسر نبود و به همین خاطر، قیمتهای هتل پنج ستارهای از شهر کایسری به نام «Radisson Blu» را بررسی کردیم.
این هتل پنج ستاره برای اقامت ۱۲ شب، هزار و ۹۳۲ یورو بابت اتاق دو نفره میگیرد و هزار و ۶۸۰ یورو برای اتاق یک نفره فاکتور میکند. یعنی اسکان در این هتل در ۱۹ اتاق دونفره و پنج اتاق یک نفره با امکانات مطلوب جمعاً ۴۶ هزار ۷۰۴ یورو برای فدراسیون هزینه برمیداشت. فدراسیون، اما برای اسکان تیم امید در هتل چهار ستاره «DAS ۳۹۱۷» رقمی معادل ۱۲۴ هزار و ۹۸۰ یورو هزینه کرد.
جالب اینجاست که همه قراردادهای مربوط به این سفرها، به امضای هدایت ممبینی رسیده و حتی یکی از آنها روز اعزام تیم امضا شده است! دبیرکل فدراسیون فوتبال که اقدامات، نامهها و امضاهای حاشیهبرانگیزی داشته، بخش زیادی از امسال را در سفر سپری میکرد و روزهای زیادی را نیز در ترکیه گذراند. سؤال اینجاست که چرا ممبینی بدون بررسی ارقام مربوط به هتلها، این صورتحسابها را امضا کرده است؟ همچنین رزرو هتل همه سفرها به مقصد ترکیه از طریق یک شرکت واحد انجام شده که دلیل آن مشخص نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال باید شخصاً بر صورتهای مالی مختلف، از جمله پرداختیهای سفر تیمهای ردههای مختلف ایران به ترکیه نظارت و شفافسازی کند تا فوتبالدوستان از دلیل این نحوه هزینهکرد مطلع شوند. در صورتی که این اتفاق نیفتد، این وظیفه بر دوش نهادهای نظارتی قرار میگیرد.
منبع: تسنیم