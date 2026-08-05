پیروزی سانتوس در جام حذفی برزیل با حاشیه و جنجال همراه شد؛ نیمار پس از برنده شدن، با هواداران رمو درگیر شد و رئیس باشگاه حریف، او را به شدت مورد حمله لفظی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سانتوس با بازدهی بالا و تک‌گل رونی (به پاس گل نیمار)، توانست رمو را در مجموع دو بازی از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی برزیل حذف کند. اما اصل ماجرا پس از سوت پایان بازی رقم خورد.

نیمار پس از پیروزی، در منطقه میکسدزون با اعضای تیم رمو درگیر شد و با تمسخر عبارت «حذف شدید!»، آن‌ها را تحت فشار روانی قرار داد. این رفتار باعث شد تا «تونهایو»، رئیس باشگاه رمو، با لحنی تند و بی‌پرده، نیمار را «بی‌عرضه» خطاب کرده و او را به دلقک‌بازی متهم کند. او با انتقاد از طرفداران، گفت: «ما مقصریم که از یک مشت بی‌عرضه مثل او الگو می‌سازیم!»

در حالی که نیمار با ۸۰ گل در ۱3۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل محسوب می‌شود، جنجال‌های خارج از زمین همچنان سایه سنگینی بر دوران حرفه‌ای او دارد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نیمار ، سانتوس
خبرهای مرتبط
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
خشم نیمار فوران کرد
نیمار برای بقای سانتوس به سیم آخر زد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
آخرین اخبار
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه‌نهایی رسید
مذاکره استقلال برای تمدید قرارداد آدان
اضافه شدن بازیکنان امید پرسپولیس به تمرینات تیم بزرگسالان
پیاتزا به تهران رسید؛ رقابت ۲۸ بازیکن برای حضور در فهرست نهایی
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
سفر دیپلماتیک دنیامالی به باکو
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
با تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری؛ رکورد‌های جهانی یوسفی و نصیری حفظ شد
نارضایتی بختیاری زاده از آمادگی کاپیتان استقلال
استقلال بازی دوستانه دیگری نخواهد داشت
جزئیاتی جدید از انتقال دو بازیکن به استقلال
استقلال با سه گل، استقلال خوزستان را بدرقه کرد