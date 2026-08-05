پیروزی سانتوس در جام حذفی برزیل با حاشیه و جنجال همراه شد؛ نیمار پس از برنده شدن، با هواداران رمو درگیر شد و رئیس باشگاه حریف، او را به شدت مورد حمله لفظی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سانتوس با بازدهی بالا و تک‌گل رونی (به پاس گل نیمار)، توانست رمو را در مجموع دو بازی از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی برزیل حذف کند. اما اصل ماجرا پس از سوت پایان بازی رقم خورد.

نیمار پس از پیروزی، در منطقه میکسدزون با اعضای تیم رمو درگیر شد و با تمسخر عبارت «حذف شدید!»، آن‌ها را تحت فشار روانی قرار داد. این رفتار باعث شد تا «تونهایو»، رئیس باشگاه رمو، با لحنی تند و بی‌پرده، نیمار را «بی‌عرضه» خطاب کرده و او را به دلقک‌بازی متهم کند. او با انتقاد از طرفداران، گفت: «ما مقصریم که از یک مشت بی‌عرضه مثل او الگو می‌سازیم!»

در حالی که نیمار با ۸۰ گل در ۱3۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل محسوب می‌شود، جنجال‌های خارج از زمین همچنان سایه سنگینی بر دوران حرفه‌ای او دارد.