برنجی که دانشمندان چینی در فضا کشت کرده بودند، پس از آزمایش «دانه به دانه» به مرحله برداشت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فضانوردان چینی محصول برنج جوانه زده در ایستگاه فضایی تیانگونگ را از بذرهایی که ماه مه گذشته به ایستگاه ارسال شده بود، برداشت کردند.
این خبر توسط روزنامه چینی گلوبال تایمز به نقل از تلویزیون مرکزی چین (CCTV) گزارش شده است.
هدف از این آزمایش، کشت دو نسل برنج از طریق یک چرخه کامل زندگی «دانه به دانه» است تا بررسی شود که چگونه بیوزنی طولانی مدت بر صفات ژنتیکی گیاهان تأثیر میگذارد.
طبق گزارش CCTV، سیستم آزمایشی شامل چهار واحد کشت مستقل است که هر کدام شامل شش بذر هستند و به دو گروه موازی تقسیم میشوند تا روشهای مختلف تکثیر و جوانهزنی برنج را آزمایش کنند.
فضانوردان علاوه بر برداشت خوشهها و دانهها، نمونههایی از ساقهها و برگها را نیز در دماهای پایین برای بازگشت به زمین نگهداری کردند. دانشمندان تجزیه و تحلیل دقیقی از این نمونهها انجام خواهند داد تا پایه علمی توسعه مدلهای کشاورزی فضایی آینده را بنا نهند.
این آزمایش با استفاده از دو روش انجام میشود؛ روش اول به تکثیر سنتی از طریق بذر متکی است، در حالی که روش دوم از تکثیر رویشی از ریشهها استفاده میکند. دانشمندان این دو روش را با هم مقایسه خواهند کرد تا مشخص شود کدام یک با شرایط فضا سازگارتر است.
شایان ذکر است که این برنج پیش از این در سال ۲۰۲۲ در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین جوانه زده بود، جایی که ۵۹ گیاه از شش دانه به دست آمد. فرزندان آن گیاهان در حال حاضر در آزمایش جدید مورد استفاده قرار میگیرند.
فضانوردان چینی قرار است دانهها، خوشهها و نمونههای منجمد را در ماه نوامبر به زمین بازگردانند که به دانشمندان کمک میکند تا بهترین مدل را برای کشاورزی فضایی انتخاب کنند.
منبع: TASS