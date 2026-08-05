باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح رویکرد جدید مدیریت شهری در ساماندهی روددره‌های پایتخت، گفت: نگاه به روددره‌ها از یک رویکرد صرفاً عمرانی و هدایت آب به زیرزمین، به نگاهی محیط‌زیستی، شهرسازانه و مبتنی بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تغییر کرده است.

فرحزاد؛ بزرگ‌ترین پروژه احیای محیط ‌زیستی تهران

محمدخانی، پروژه احیای روددره فرحزاد را مهم‌ترین پروژه محیط ‌زیستی مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: «این پروژه تنها یک عملیات عمرانی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات کالبدی، محیط ‌زیستی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.»

وی افزود: «آزادسازی اراضی، رفع معارضین، پاکسازی نخاله‌ها، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، احیای پوشش گیاهی، ایجاد شبکه آبیاری، احداث مسیرهای پیاده و دوچرخه، ایجاد اکوپارک و توسعه فضاهای عمومی از مهم‌ترین اقدامات این پروژه بوده است.»

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، فاز نخست این پروژه در محدوده‌ای بیش از ۵۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی فاز دوم نیز در وسعت ۷۱ هکتار در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پاییز امسال افتتاح شود.

پایان یک معضل ۱۰ ساله

محمدخانی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات روددره فرحزاد گفت: «این پروژه بر اساس مصوبه شورای تأمین استانداری تهران از سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار داشت و پس از حدود ۱۰ سال پیگیری مستمر، معارضان غیرمجاز آن آزادسازی شدند.»

وی ادامه داد: «فرحزاد صرفاً بهسازی یک روددره نبود؛ بلکه همزمان ابعاد اجتماعی، کالبدی، محیط ‌زیستی و شهرسازی را در بر می‌گرفت.»

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه در نخستین گام هزاران تن نخاله، زباله و پسماند از بستر روددره خارج شد، افزود: «همزمان ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد تا امنیت به این محدوده بازگردد.»

وی گفت: «در ادامه نیز عملیات احیای اکولوژیک شامل اصلاح مسیر جریان آب، کاشت گونه‌های بومی، ایجاد شبکه آبیاری، تثبیت دیواره‌ها، احداث مسیرهای پیاده و دوچرخه، پل‌های ارتباطی، فضاهای مکث و اکوپارک اجرا شد تا فرحزاد به جای یک پروژه صرفاً عمرانی، به فضایی زنده برای شهروندان تبدیل شود.»

محمدخانی تأکید کرد: «احیای فرحزاد یک پروژه مقطعی نیست و در بخش‌هایی از بالادست که همچنان با سکونتگاه‌های غیررسمی و ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه مواجه هستند، فرآیند بازآفرینی شهری ادامه خواهد داشت.»

وی با اشاره به ادامه توسعه پروژه فرحزاد گفت: «در تازه‌ترین اقدامات، مسیر رودخانه در حدفاصل پل سنگی تا بوستان نهج‌البلاغه بهسازی شده است. این عملیات شامل احداث پیاده‌راه‌های سنگفرش در دو سوی رودخانه، بهسازی پوشش گیاهی، احداث پل روگذر بر روی بزرگراه نیایش، جانمایی سه پل چوبی روی رودخانه و نصب مبلمان و نیمکت‌های چوبی در مسیر پیاده‌راه است.»

وی افزود: «با افتتاح فاز دوم روددره فرحزاد و اتصال آن به بوستان نهج‌البلاغه، طول مسیرهای پیوسته طبیعت‌گردی و پیاده‌راهی تهران به ۴۷ کیلومتر رسیده و پیش‌بینی می‌شود این شبکه تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ کیلومتر افزایش یابد.»

اسلام‌آباد؛ الگوی بازآفرینی شهری با طرح «کلید به کلید»

وی با اشاره به پروژه «حیاط تهران» در محله اسلام‌آباد اظهار کرد: «این پروژه یکی از شاخص‌ترین طرح‌های بازآفرینی شهری کشور است که با رویکرد "کلید به کلید" اجرا می‌شود؛ به این معنا که ابتدا واحدهای جدید ساخته و سپس به ساکنان واجد شرایط واگذار می‌شود تا بدون جابه‌جایی اجباری و با حفظ کرامت اجتماعی، از سکونتگاه‌های غیررسمی به واحدهای استاندارد منتقل شوند.»

محمدخانی با بیان اینکه در اسلام‌آباد حدود ۷۸۰ پارسل و نزدیک به هزار خانوار وجود دارد، گفت: «برای اجرای این طرح، احداث حدود هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی پیش‌بینی شده و هم‌اکنون نیز ساخت بیش از هزار و ۳۰۰ واحد در قالب پروژه "حیاط تهران" در دستور کار قرار دارد.»

وی افزود: «بخش عمده این واحدها به ساکنان همین محدوده اختصاص می‌یابد و پس از واگذاری، املاک قبلی در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا آزادسازی اراضی، ایجاد فضاهای عمومی و ساماندهی محله تکمیل شود.»

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری صرفاً ساخت مسکن نیست، تصریح کرد: «در اسلام‌آباد به دنبال ایجاد یک محله الگو هستیم؛ محله‌ای که علاوه بر واحدهای مسکونی، سرانه‌های خدماتی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و معابر استاندارد در آن پیش‌بینی شده و بیش از ۸۶ درصد محدوده به فضای سبز و خدمات عمومی اختصاص خواهد یافت.»

وی همچنین از برگزاری مسابقه معماری و شهرسازی «محله الگو» برای طراحی این محدوده خبر داد و گفت: «هدف از این مسابقه، دستیابی به الگویی نوین برای ساخت محله‌هایی است که علاوه بر تأمین مسکن، به هویت محله، کیفیت فضاهای عمومی و پایداری محیطی نیز توجه داشته باشند.»

روددره‌ها در مسیر تبدیل شدن به شبکه سبز-آبی تهران

محمدخانی با بیان اینکه فرحزاد آغاز یک مسیر است، اظهار کرد: «روددره‌های کن، درکه، دربند، دارآباد، ولنجک، گلابدره و سایر روددره‌های تهران نیز متناسب با شرایط طبیعی و کالبدی خود در برنامه‌های مدیریت شهری قرار دارند.»

وی افزود: «امروز در دنیا مدیریت رودخانه‌های شهری از کانالیزه کردن آب به سمت راهکارهای مبتنی بر طبیعت حرکت کرده است و تهران نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند؛ رویکردی که بر احیای بسترهای طبیعی، افزایش نفوذپذیری سطوح، حفظ پوشش گیاهی و بازگرداندن آب به چرخه طبیعی تأکید دارد.»

سخنگوی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: «چشم‌انداز مدیریت شهری این است که روددره‌های تهران به ستون فقرات شبکه سبز-آبی پایتخت تبدیل شوند؛ شبکه‌ای که علاوه بر مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب، در ارتقای کیفیت محیط شهری، توسعه گردشگری، بهبود کیفیت هوا، افزایش سرانه فضای سبز و سازگاری تهران با تغییرات اقلیمی نقش‌آفرین باشد. پروژه فرحزاد آغاز این مسیر است و امیدواریم به تدریج سایر روددره‌های تهران نیز به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شوند.