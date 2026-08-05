سرپرست معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی ادعاهای فاقد مستندات درباره استفاده غیرمجاز از خمیر مرغ و افزودنی‌های بیش از حد مجاز در سوسیس و کالباس را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمد باقر مقدس، سرپرست معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی درباره فرآورده‌های گوشتی، اظهار کرد: سلامت این محصولات از مرحله تأمین ماده اولیه خام دامی تا تولید و عرضه، بر پایه ضوابط بهداشتی، نظارت‌های دامپزشکی و کنترل‌های دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود و انتشار مطالب کلی و بدون استناد، می‌تواند موجب نگرانی بی‌مورد مصرف‌کنندگان شود.

وی افزود: گوشت مرغ جداسازی‌شده مکانیکی یا خمیر مرغ، فرآورده‌ای شناخته‌شده در صنعت غذایی جهان است که تولید و مصرف آن تابع الزامات مشخص بهداشتی است. منشأ قابل ردیابی ماده اولیه، تولید در واحد مجاز، رعایت زنجیره سرد، فرآیند حرارتی و نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی، معیارهای اصلی ارزیابی سلامت محصول به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با اشاره به نقش دامپزشکان شاغل در صنایع فرآورده‌های گوشتی، تصریح کرد: آنان با کنترل مخاطرات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی، در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و تأمین سلامت مواد غذایی نقش دارند.

وی ادامه داد: اجرای نظام‌های ایمنی مواد غذایی از جمله HACCP و اصول تولید خوب (GMP)، کنترل مخاطرات را از مرحله دریافت و نگهداری مواد اولیه تا فرآوری، پخت، بسته‌بندی و توزیع ممکن می‌کند و جداسازی مسیر گوشت خام از محصول نهایی، رعایت بهداشت تجهیزات و کارکنان و حفظ زنجیره سرد نیز الزامی است.

مقدس درباره نیتریت نیز گفت: مصرف افزودنی‌ها باید در حدود استانداردهای مصوب باشد و هرگونه استفاده خارج از ضوابط، از طریق نمونه‌برداری و آزمون‌های آزمایشگاهی پیگیری می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور بر سلامت و بهداشت مواد خام دامی تا مراحل پیش از فرآوری نهایی، از جمله نگهداری مواد اولیه در سردخانه‌های تولیدی، نظارت دارد و کنترل محصول نهایی نیز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور در پایان از مردم خواست فرآورده‌های گوشتی را از مراکز معتبر تهیه کنند و هنگام خرید، به مشخصات واحد تولیدکننده، پروانه‌های بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت بسته‌بندی توجه داشته باشند.

برچسب ها: خمیر مرغ ، سوسیس و کالباس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سوپ استخون مرغ از خود گوشت مرغ خوشمزه تره
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