باشگاه خبرنگاران جوان - ران پال، سیاستمدار آمریکایی گفت: جنگی که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد و حتی هزینه‌های خود را تأمین کند، اکنون وارد ششمین ماه خود شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است.

وی افزود: جنگی که با هدف مقابله با آنچه «تهدید هسته‌ای ایران» خوانده می‌شد آغاز شد، اکنون به جنگی برای باز نگه داشتن تنگه هرمز تبدیل شده است. آبراهی که پیش از آغاز جنگ نیز باز بود.

پال ادامه داد: اوضاع تا آنجا بحرانی شده که فرمانده نیروهای آمریکایی در پیامی به مقام‌های ارشد پنتاگون هشدار داده اگر یک ناوشکن دیگر در اختیارش قرار نگیرد ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و دفاع از اسرائیل یکی را انتخاب کند. چگونه ممکن است دفاع از یک کشور خارجی بر دفاع از کشور خودمان اولویت پیدا کند؟!