باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - گنجیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، چندین سال است که تدریجا در برخی از استانها و بیشتر در مراکز بهداشت روستایی اجرا میشود، اما از نیمه پارسال، طرح جامعتری بهصورت آزمایشی در تعدادی از دانشگاهها و ۵ شهر کشور که قاین یکی از این شهرها بود به اجرا درآمد؛ امسال ۲۰ دانشگاه به آن اضافه و تعداد دانشگاههای این طرح به ۴۵ دانشگاه رسید.
او افزود: شاخص سلامت از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی است، بنابراین باید ساختار داشته باشد؛ این طرح در دنیا جدید نیست و برای ساختارمند کردن نظام سلامت و پیشگیری، پیگیری میشود و هدف از اجرای آن، دسترسی کافی مردم به خدمات بهداشت و درمان است. همچنین استفاده بهینه از منابع برای کیفیتبخشی به درمان از اهداف دیگر این طرح است.
گنجیفرد بیان کرد: در این طرح یک پزشک خاص، بررسی سلامت چندین خانواده را تحت نظر دارد و مسیر ارجاع افراد مشخص است؛ این طرح از نظر مالی نیز به نفع افراد است؛ بهطور مثال برای سطح یک، ویزیت تا ۴ بار در سال رایگان است، فرانشیز آنها در سطح تخصصی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و در بحث بستری نیز رایگان خدمات میگیرند.
بیشتر بخوانید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در جمعیت شهری هر ۳ هزار نفر و در جمعیت روستایی هر ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ نفر پزشک خانواده خواهند داشت و بهصورت فعالانه پایش و پیگیری سلامت انجام میشود.
او عنوان کرد: تقاضای القایی یعنی اینکه یک بیمار به توصیه خود یا اطرافیان مثلاً به سه پزشک متخصص برای درمان مراجعه کند، اما این طرح باعث کاهش این تقاضا میشود؛ همچنین از انجام خدماتِ تکراری و هزینه غیرضرور جلوگیری میشود.
گنجیفرد تصریح کرد: همچنین این طرح باعث غربالگری بیماریهای موجود میشود و افراد از مشکلات خود آگاه میشوند؛ این طرح در قاین در حال انجام است و بازخورد روند درمان به پزشک خانواده ۱۰۰ درصد است؛ یعنی پزشک، فرد را برای درمان به پزشکان متخصص و... ارجاع میدهد و این روند صددرصد به پزشک خانواده اطلاع داده میشود.