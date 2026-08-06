معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پایش مستمر سلامت خاک و محصولات کشاورزی گفت: براساس نتایج نقشه برداری یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور سدیمی و شور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گلمحمدی با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع پایه کشاورزی، یکی از اقدامات شاخص سازمان تات را بررسی جامع سلامت محصولات کشاورزی کشور از نظر میزان نیترات و فلزات سنگین عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار نقشه خاکهای کشاورزی سدیمی و شور ایران با بهرهگیری از فناوری سنجش از دور و دادههای میدانی تهیه شده است که نشان میدهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور دارای درجات مختلف سدیمی شدن هستند که شناسایی و پایش این مناطق امکان برنامهریزی دقیقتر برای اصلاح و بهرهبرداری پایدار از خاک را فراهم می کند.
وی افزود: کیفیت خاکهای کشاورزی کشور در ۲ هزار پایگاه مطالعاتی در نقاط مختلف ایران بهصورت مستمر پایش میشود و این شبکه ملی پایش، پشتوانه تصمیمگیری علمی برای حفظ سرمایههای طبیعی و افزایش بهرهوری تولیدات کشاورزی است.
گل محمدی با بیان اینکه احیای گونههای بومی تا پایش ملی خاک و تولید واکسنهای راهبردی در دستور کار این سازمان قرار دارد، افزود: توسعه دانش فنی تکثیر ماهیان بومی، تولید واکسن های نوین دامپزشکی، پایش ملی کیفیت خاک های کشاورزی و تهیه نقشه جامع اراضی شور و سدیمی کشور از جمله اقدامات صورت گرفته برای ارتقای بهرهوری، صیانت از منابع پایه و تقویت امنیت غذایی کشور است.
معاون وزیر جهاد با اشاره به دستاوردهای حوزه آبزیپروری اظهارداشت: دستیابی به دانش فنی اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر و تولید بچهماهی گونه بومی سوکلا و ماهی آزاد دریای کاسپین، زمینه توسعه پرورش این گونهها در قفسهای دریایی را فراهم کرده است و گامی مهم در بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای آبزی کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: در حوزه دامپزشکی نیز پژوهشگران این سازمان با توسعه فناوریهای نوین، موفق به تولید واکسنهای جدید تیلریوز، واکسنهای چندگانه برونشیت و نیوکاسل و همچنین سرمهای درمانی جدید هپتاوالان برای مقابله با مارگزیدگی و عقربگزیدگی شدهاند؛ دستاوردهایی که نقش مؤثری در ارتقای سلامت دام، طیور و امنیت زیستی کشور دارند.