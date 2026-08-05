باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر وقوع آدم‌ربایی و سرقت طلا، جواهرات و ارز خارجی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران تیم عملیات این کلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و استفاده از شیوه‌های تخصصی پلیسی، موفق شدند با هماهنگی مقام قضایی، دو نفر از متهمان اصلی این پرونده را در عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کنند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در جریان تحقیقات و بازرسی‌های انجام‌شده، تمامی اموال سرقتی شامل طلا، جواهرات و ارز خارجی کشف شد که ارزش آنها بنا بر برآورد کارشناسی بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به شاکی پرونده مسترد شد.

سرهنگ نظری با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده گفت: با توجه به احتمال ارتکاب جرائم مشابه از سوی متهمان و ضرورت شناسایی سایر اعضای احتمالی این باند، افراد دستگیرشده با دستور دادستان ناحیه ۳۵ تهران برای ادامه تحقیقات، شناسایی همدستان و بررسی سایر جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم خشن اظهار کرد: حفظ امنیت شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و مأموران انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، با افرادی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید کنند، بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان از شهروندان خواست برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی، از نگهداری مقادیر زیاد طلا، ارز و اشیای قیمتی در منازل خودداری کنند و هنگام جابه‌جایی اموال ارزشمند، نکات امنیتی لازم را رعایت کنند. همچنین توصیه می‌شود اطلاعات مربوط به دارایی‌های شخصی در اختیار افراد ناشناس یا غیرقابل اعتماد قرار نگیرد و در صورت مشاهده رفتار‌های مشکوک، تعقیب یا تهدید، موضوع در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام انجام معاملات یا انتقال اموال گران‌بها، مکان‌های امن و تحت نظارت را انتخاب کرده و در صورت وقوع هرگونه جرم نیز از دستکاری صحنه یا تغییر آثار احتمالی خودداری کرده و موضوع را بلافاصله به پلیس گزارش کنند.