باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۴ مرداد شاخص کل بورس با افزایش ۱۳۰ هزار و ۵۴۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تکنو، ذوب و تادیکو سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۶ هزار و ۷۴۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین گروه بانکها و فرآورده نفتی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وپارسا ۲، کیان و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نمادهای وتجارت، ذوب و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.