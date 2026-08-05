باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۴ مرداد شاخص کل بورس با افزایش ۱۳۰ هزار و ۵۴۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تکنو، ذوب و تادیکو سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۶ هزار و ۷۴۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین گروه بانک‌ها و فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

وپارسا ۲، کیان و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، ذوب و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.