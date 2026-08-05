باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر آتش نشانی، هلال احمر و سایر ارگان های خدمت رسان و پنج تیم عملیاتی متشکل از ۲۵ نفر از نیروهای زبده یگان حفاظت شرکت آب منطقهای اصفهان در محدوده وقوع حادثه مستقر شده و در حال پایش دقیق و جستوجوی مسیر رودخانه هستند.
در اطلاعیه این شرکت آمده است: تیمهای امدادی این شرکت با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و ارزیابی نقاط احتمالی، تمامی مسیرهای دسترسی و حاشیه رودخانه را با دقت بررسی میکنند. مدیران و مسئولان عملیاتی شرکت آب منطقهای اصفهان تأکید کردهاند که عملیات جستوجو و نجات بدون وقفه تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد یافت.
در ادامه آمده است: شرکت آب منطقهای اصفهان ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک، از تمامی نیروهای امدادی حاضر در صحنه برای تلاشهای بیوقفه قدردانی کرده و از شهروندان تقاضا دارد تا ضمن رعایت نکات ایمنی، از تجمع در محدوده عملیاتی که میتواند مانع سرعتبخشی به فرآیند جستوجو شود، خودداری کنند.