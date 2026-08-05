معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: هیچ تغییر قیمتی در قبوض برق اعمال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو ، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه قبوض برق، اظهار کرد: هیچ افزایش قیمتی به‌تازگی در قبوض برق مردم اعمال نشده است.

او گفت: اولاً به مردم عزیزمان بگویم که ما سالی یک نوبت و بر اساس قانون، معمولاً ابتدای اردیبهشت‌ماه، تغییرات تعرفه را اعمال می‌کنیم. الگو‌های مصرف نیز تغییری نکرده‌اند و طبق قانون، حدود ۷۵ درصد مردم در محدوده الگوی مصرف هر منطقه قرار می‌گیرند. اگر مصرف مشترکان کمتر از الگوی تعیین‌شده باشد، قیمت برق برای آنها یارانه‌ای خواهد بود و مصارف مازاد بر این الگو به‌صورت پلکانی افزایشی محاسبه می‌شود.

معاون وزیر نیرو افزود: الگوی مصرف در مناطق عادی کشور و تهران از خردادماه تا پایان شهریور، ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. البته این میزان در مناطق گرمسیر متفاوت بوده و برای چهار گروه گرمسیری اعداد جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. در مناطق عادی، الگوی تابستانی ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، در حالی که در فروردین و اردیبهشت این الگو ۲۰۰ کیلووات ساعت است.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: افزایش الگوی مصرف در چهار ماه گرم سال با هدف بهره‌مندی مشترکان از قیمت یارانه‌ای انجام شده تا قبوض آنها افزایش قابل توجهی نداشته باشد. با این حال، ممکن است مشترکی به‌دلیل افزایش مصرف، برای مثال خرید و استفاده از یک وسیله برقی جدید، از الگوی تعیین‌شده عبور کند. به محض اینکه مصرف از الگو فراتر برود، قیمت‌ها به‌صورت پلکانی افزایشی محاسبه خواهد شد.

او تصریح کرد: حتی نرخ مصرف زیر الگو نیز مطابق قانون هر سال تغییر می‌کند، اما هیچ تغییر قیمتی اخیراً در قبوض برق مردم اعمال نشده است.

معاون وزیر نیرو در انتها بیان کرد: اگر مشترکی در این زمینه ابهام یا اشکالی دارد، می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ پیگیری کند. همچنین امکان مقایسه میزان مصرف برق با دوره‌های گذشته و مدت مشابه سال قبل از طریق سامانه «برق من» فراهم است تا مشترکان بتوانند تغییرات مصرف خود را بررسی کنند.