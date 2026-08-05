معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: هیچ تغییر قیمتی در قبوض برق اعمال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو ، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه قبوض برق، اظهار کرد: هیچ افزایش قیمتی به‌تازگی در قبوض برق مردم اعمال نشده است.

او گفت: اولاً به مردم عزیزمان بگویم که ما سالی یک نوبت و بر اساس قانون، معمولاً ابتدای اردیبهشت‌ماه، تغییرات تعرفه را اعمال می‌کنیم. الگو‌های مصرف نیز تغییری نکرده‌اند و طبق قانون، حدود ۷۵ درصد مردم در محدوده الگوی مصرف هر منطقه قرار می‌گیرند. اگر مصرف مشترکان کمتر از الگوی تعیین‌شده باشد، قیمت برق برای آنها یارانه‌ای خواهد بود و مصارف مازاد بر این الگو به‌صورت پلکانی افزایشی محاسبه می‌شود.

معاون وزیر نیرو افزود: الگوی مصرف در مناطق عادی کشور و تهران از خردادماه تا پایان شهریور، ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. البته این میزان در مناطق گرمسیر متفاوت بوده و برای چهار گروه گرمسیری اعداد جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. در مناطق عادی، الگوی تابستانی ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، در حالی که در فروردین و اردیبهشت این الگو ۲۰۰ کیلووات ساعت است.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: افزایش الگوی مصرف در چهار ماه گرم سال با هدف بهره‌مندی مشترکان از قیمت یارانه‌ای انجام شده تا قبوض آنها افزایش قابل توجهی نداشته باشد. با این حال، ممکن است مشترکی به‌دلیل افزایش مصرف، برای مثال خرید و استفاده از یک وسیله برقی جدید، از الگوی تعیین‌شده عبور کند. به محض اینکه مصرف از الگو فراتر برود، قیمت‌ها به‌صورت پلکانی افزایشی محاسبه خواهد شد.

او  تصریح کرد: حتی نرخ مصرف زیر الگو نیز مطابق قانون هر سال تغییر می‌کند، اما هیچ تغییر قیمتی اخیراً در قبوض برق مردم اعمال نشده است.

معاون وزیر نیرو در انتها بیان کرد: اگر مشترکی در این زمینه ابهام یا اشکالی دارد، می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ پیگیری کند. همچنین امکان مقایسه میزان مصرف برق با دوره‌های گذشته و مدت مشابه سال قبل از طریق سامانه «برق من» فراهم است تا مشترکان بتوانند تغییرات مصرف خود را بررسی کنند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قبض برق ، قطعی برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
یا حق
۲۰:۲۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حق انشعاب یک برق تک فاز در استان خوزستان مهد گرمای بالای 52 درجه شده 80 میلیون تومان چقدر و تا کی می خواهید پا روی گلو مردم بگذارید .
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Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۰:۱۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
لعنت به دروغ گوها
یک عده توی این مملکت علناً توی تریبون ها به راحتی آب خوردن دروغ می گویند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
در فصولی که دمای هوا معتدل و سرد هست و مردم از کولر استفاده نمی کنند چرا سقف الگوی مصرف پایین میآرید ؟؟؟
قاعدتآ کشور در فصول معتدل و سرد ناترازی برق ندارد !
پس چرا سقف الگو را به ۲۰۰ کیلو وات ساعت پایین میارید ؟؟؟؟؟
هم مردم کم مصرف می کنند و هم ناترازی نداریم و هم فشار و استهلاک نیروگاهها کمتر است ، پس چرا الگو را پایین میارید ؟
جز اینکه به درآمدش نیاز دارید !
بماند!
!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کاش گران میشد ولی قطع نمیشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
برقی که همیشه قطعه مگه احتیاج به گرونشدن داره😏😐😑😑😑
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۷:۳۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چراغ سبز برای گران کردن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
نه بابا اردیبهشت ماه 300 برابر گران کردی بس نشده!!!! بیا هر ماه 300 درصد گران کن!!! آدم باشعور مردم همون 300 تا 400 درصد اردیبهشت رو گلایه دارن که به 6ر بهانه تا 1000درصد هم حمله می‌برید لابد آخرشم طبق بقیه ورشکسته هم هستین و یا یارانه میدین!!!!!!!! 😂
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چرند نگو، هیچفرقی تو مصرف نداشتیم دومیلیون پول برق اومده دوباره پونزده بیست روز دیگه یکی دیگه قبض میاو از کجا بیارم بدم نه اتو کردنی داریم نه سشوار نه ماشین ظرفشویی و... لباسارو سه نفریم دوماه یبار لباسشویی میزنیم تلویزیون روزی دوساعت روشنه دودمانتونو خدا اتیش بزنه، این چه وضعشه، از کدوم بدبختی به گکجا پناه ببرم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
نه
قطعا برق گرون نشده
فقط قیمت رفته بالا
یه پنکه تو تابستون مشکلی نداره
اما مصرف در مناطق گرمسیر دیگه مشکل مصرف کننده هستش و به وزارت نیرو و آقای رئیس جمهور ربطی ندهر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
گرانی برق شده است.
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