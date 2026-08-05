فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» وارد مرحله تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود. فیلمنامه این مجموعه به پایان رسیده و هم‌اکنون مراحل انتخاب عوامل در حال انجام است.

این سریال که یکی از برند‌های موفق تلویزیون به شمار می‌رود، در راستای سیاست‌های جدید مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار، بار دیگر مقابل دوربین خواهد رفت.

«آژانس دوستی» در زمان پخش خود با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد و علاوه بر محبوبیت فراوان، سکوی معرفی و دیده‌شدن بسیاری از هنرمندان در سینما و تلویزیون بود.

داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت می‌شد؛ جایی که هر قسمت با ورود یک یا دو مسافر، قصه‌ای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار می‌داد.

برچسب ها: آژانس دوستی ، سریال تلویزیونی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
عرفان
۰۷:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
من که فصل اول این سریال را ندیدم ولی از مامان و بابام شنیدم خیلی خیلی خیلی خیلی قشنگه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام وقتی فیلمی ساخته میشه و همیشه به یاد ماندنی میشه بخاطر بازیگران اون فیلم هست وقتی بیشتر عزیزان دراین فیلم دیگر دربین مانیستندساختن فصل دو حز درد ورنج و غم نخواهد بود
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۰:۱۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حتما حمید لولایی و پژمان بازغی و جا بدین توش ...تنها بازمانده های این سریال زیبا هستن یادش بخیر
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ایمان چراغی
۱۹:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
صدها هزار میلیارد بودجه نتیجه میشه اژانس دوستی
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
مهدیه
۱۸:۴۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
لطفا دیگه این فیلمهای خیلیی قدیمی که بعضی هاشون از دنیا رفتن رو نگذاربد
آدم حس تاثر و تاسف و غمگینی دستش میده
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
الان دیگه آژانسی نمونده، باید بشه تاکسی اینترنتی دوستی
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
دیگه نه ؟ آژانس دوستی دیگه نخواهد توانست جایی مثل گذشته در میان مردم پیدا کند چون آن بازیگران دیگر نیستند و حتی اگر بودند ذائقه ها عوض شده . با نگاهی به سریال های ۳۰ سال پیش و مقایسه آنها با سریال های امروز و حتی سریال های شبکه نمایش خانگی خواهید دید که تغییرات تا چه اندازه است . پس یاد و خاطره آژانس دوستی قدیمی را خراب نکنید .
۱
۱۱
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United States of America
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چه خوب بود اگه میشد تز بازیگرانی که در فصل اول بودن ودر قید حیات هستن اسفتفاده میکردن عکس انان هم نیست خدا بیامرزشورو هم به دیوار اژانس میزدن تا مخاطب درک کند ادانه اون داستان
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اغلب سریال‌های قدیمی با آدمها و بازیگران باصفایش که الان بینمان نیستند ماندگار شدند و شاید فیلم نامه سهم کمی داشته است.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
امیدوارم که تولید نشه حالا نه از بس که اون اولی خوب بود اینو هم بسازین .همچنین پایتخت لطفا علکی پول خرج نکنید
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
یاد عزیزان سفرکرده بخیر
۰
۳۵
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