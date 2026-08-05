اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از احتمال بروز قطعی و اختلال موقت در سامانه‌های ارائه خدمات این سازمان طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به ضرورت انجام برخی اقدامات فنی به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌ها، از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز قطعی و اختلال موقت و مقطعی در سامانه‌های خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان در مراکز درمانی، شعب و سامانه‌های خدمات غیرحضوری وجود دارد.

یادآور می‌شود، مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روز‌های سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم به تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، سامانه
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