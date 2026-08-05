باشگاه خبرنگاران جوان- دنیای فوتبال بانوان ایران با خبری جنجالی رو‌به‌رو شده است؛ انتخاب نیلوفر اردلان به عنوان سرمربی تیم بانوان پرسپولیس، به جای جشن و شادی، به یک پرونده شکایت حقوقی تبدیل شده است. احسان آذری، از مدیران باشگاه ایستا البرز، با ارسال نامه‌ای به مراجع ذی‌صلاح، اعلام کرده است که اردلان با وجود داشتن قرارداد سه ساله با ایستا البرز، به صورت یک‌طرفه این تعهد را زیر پا گذاشته است.

اردلان که نام او همواره با درخشش در تیم ملی فوتبال و همچنین تجربه در رشته فوتسال گره خورده، اکنون باید در محاکمه‌ای ورزشی و حقوقی توسط سازمان لیگ، پاسخگوی این انتقال باشد. این شکایت، آینده مدیریت تیم بانوان پرسپولیس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و مشخص نیست که آیا این انتصاب می‌تواند با وجود اعتراضات قانونی، به ثبات برسد یا خیر.