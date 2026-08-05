باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان زینبیه خورموج شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از سفر به این شهرستان، بررسی کمبودها و نیازهای بیمارستان زینبیه است تا با همکاری استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، برای رفع این مشکلات اقدام شود.

وی افزود: در این سفر تلاش داریم مسائل و کمبودهای حوزه سلامت منطقه را بررسی کرده و برای جبران کاستی‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا سطح خدمات درمانی در این بیمارستان ارتقا یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط سخت کشور در ایام جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: در این روزهای دشوار، مناطق مختلف کشور از جمله این شهرستان نیز تحت تأثیر حملات ددمنشانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و لازم بود ضمن حضور در کنار همکاران حوزه سلامت، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان قدردانی شود.

ظفرقندی ادامه داد: کارکنان حوزه سلامت در این ایام زحمات زیادی کشیدند و با وجود شرایط دشوار، خدمت‌رسانی به مردم را ادامه دادند.

وی درباره تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان زینبیه خورموج گفت: برای جذب نیروهای متخصص فراخوان‌هایی انجام شده و تلاش می‌کنیم با افزایش جاذبه‌های خدمت در این منطقه، زمینه حضور نیروهای مورد نیاز فراهم شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمبود متخصص بیهوشی نیز گفت: این موضوع در سطح کشور وجود دارد و برای رفع آن برنامه‌هایی از جمله اصلاح تعرفه‌ها و بهبود پرداخت‌ها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم متخصصان بیشتری را به مناطق مختلف جذب کنیم.

ظفرقندی یادآورشد: در نشست‌های تخصصی با مسئولان استان و شهرستان، سایر مسائل و نیازهای بیمارستان زینبیه خورموج بررسی و درباره راهکارهای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.