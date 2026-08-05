باشگاه خبرنگاران جوان - عطالله اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در آیین افتتاح ۳۰کیلومتر بزرگراه نیکشهر - چابهار اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها در استان بدون تکمیل طرح‌های اساسی امکان‌پذیر نیست و باید با تخصیص درست منابع مالی و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، مسیر توسعه استان شتاب گیرد.

وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال ۲هزار و ۳۶۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۵هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است، افزود: این اقدامات پایان کار نیست و روند بهره‌برداری از طرح‌ها در دهه فجر و پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به سه نیاز اساسی استان تصریح کرد: تکمیل “جاده دوبانده زاهدان تا چابهار”، “راه‌آهن چابهار - زاهدان به سمت میلک” و “انتقال آب از دریای عمان به استان”، سه محور اصلی توسعه استان هستند که برای اجرای آنها به ترتیب ۱۰۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ همت اعتبار نیاز است.

اکبری ادامه داد: باید شرایط مالی کشور و محدودیت‌های موجود را در نظر گرفت و با پرهیز از وعده‌های غیرواقعی، با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، این طرح‌های بزرگ را به سرانجام رساند.

وی با اشاره به بدهی بخش راهسازی استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران حوزه راه بدهکار هستیم و با وجود این شرایط، پیمانکاران از شمال تا جنوب استان پای کار مانده‌اند و برای اجرای تعهدات همراهی می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر این سه مسئله اساسی حل نشود، استان از مسیر توسعه کشور عقب خواهد ماند و سایر پروژه‌ها نیز باید در چارچوب برنامه اولویت‌بندی و متناسب با منابع موجود پیش برود.

اکبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان نیکشهر اظهار کرد: در سند اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی استان، توزیع منابع بر مبنای عدالت انجام شده و از مجموع ۶ همت اعتبار توزیع‌شده در سال جاری، ۳۵۶ میلیارد تومان به شهرستان نیکشهر اختصاص یافته است.

وی افزود: نیکشهر طی سال گذشته در حوزه چمن مصنوعی رتبه نخست استان و کشور را کسب کرد و با تخصیص اعتبار از دو محل، ۱۶ زمین چمن مصنوعی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: طرح‌هایی که از سال‌های گذشته آغاز شده‌اند، از جمله برخی پروژه‌های ورزشی و زیرساختی، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند و پروژه‌هایی مانند ورزشگاه چانف باید تا دهه فجر به سرانجام برسد.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای نیکشهر گفت: قرار گرفتن این شهرستان در مسیر خط راه‌آهن شمال - جنوب و محورهای ارتباطی مهم، فرصت مناسبی برای رشد و توسعه فراهم کرده و با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای طرح‌های زیرساختی این منطقه شتاب گرفته است.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان