باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، تنهایی با اشاره به فعالیت قرارگاه زینبیه از ۲۰ تیرماه در شارعالعباس، متنزهالحسین، عمود ۱۴۰۳ اظهار داشت: این قرارگاه به عنوان موکب تخصصی بانوان و کودکان، امسال نیز با بهرهگیری از تجربه پنج سال خدمترسانی و با همراهی همکاران شهرداری تهران، گروههای مردمی و نیروهای جهادی محبانالرضا (ع)، میزبان هزاران بانوی زائر از کشورهای مختلف بود و تلاش کرد خدماتی متناسب با نیازهای بانوان و کودکان ارائه دهد.
اعتماد بانوان زائر، قرارگاه زینبیه را به مقصد ثابت اسکان در کربلا تبدیل کرده است
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران پیادهروی اربعین را بانوان، بهویژه مادرانی که همراه فرزندان خود در این مسیر حضور داشتند، تشکیل میدادند، افزود: شهرداری تهران با فراهم کردن فضایی امن، پاکیزه، منظم و در دسترس، شرایط اسکان مناسب بانوان زائر را در قرارگاه زینبیه فراهم کرد.
تنهایی ادامه داد: این قرارگاه با ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار نفر، فضای امن و مناسبی برای اسکان و استراحت بانوان فراهم کرد و در بخش پذیرایی نیز روزانه یکهزار و ۵۰۰ پرس صبحانه و همچنین وعدههای گرم ناهار و شام میان زائران توزیع شد.
مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا با اشاره به خدمات رفاهی و درمانی این مجموعه گفت: سه تیم پزشکی متشکل از ۲۵ نفر کادر درمان به صورت مستمر خدمات پزشکی و درمانی را به زائران ارائه کردند. همچنین خدمات طب سنتی اسلامی، ماساژ برای رفع خستگی، لباسشویی، حمام، توزیع اقلام بهداشتی و استقرار دو دستگاه چرخ خیاطی برای تعمیر لباس و کولهپشتی از دیگر خدمات این قرارگاه بود.
وی افزود: برگزاری نماز جماعت، هیئت محبانالرضا (ع)، جلسات مشاوره دینی و روانشناختی، خدمات فرهنگی و همچنین اجرای برنامههای متنوع در حسینیه کودک از دیگر برنامههای قرارگاه بود که با استقبال بانوان و کودکان زائر همراه شد.
تنهایی با تأکید بر اینکه اعتماد بانوان زائر مهمترین سرمایه قرارگاه زینبیه است اظهار کرد: بسیاری از بانوان زائری که در سالهای گذشته از خدمات این قرارگاه استفاده کرده بودند امسال نیز با شناخت قبلی، قرارگاه زینبیه را برای اسکان خود انتخاب کردند و این اعتماد، حاصل پنج سال خدمت صادقانه، تکریم زائران و تلاش شبانهروزی خادمان این موکب بود.
معرفی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب؛ محور برنامههای فرهنگی قرارگاه زینبیه
تنهایی مهمترین تفاوت برنامههای فرهنگی امسال را یاد آقای شهید ایران و معرفی ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد و گفت: با همکاری نیروهای جهادی محبانالرضا (ع)، معرفی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای ناو دنا، شهدای زن و مرد و سرداران شهید جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت و فضاسازی محیطی قرارگاه نیز با همین رویکرد انجام شد تا زائران و مردم عراق بیش از پیش با مظلومیت این شهدا آشنا شوند.
وی ادامه داد: در حسینیه کودک نیز برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی با محوریت معرفی شهدای کودک، تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و جنایات جنگ برای کودکان برگزار شد. همچنین توزیع کارتهای معرفی شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب و پرچمهای لبیک یا ثارالله الحسین در شارعالعباس از دیگر برنامههای فرهنگی قرارگاه بود.
راه اندازی ربات اختصاصی موکب زینبیه و روایت خدمت در قاب رسانه
مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا در پایان با اشاره به فعالیتهای رسانهای این موکب خاطرنشان کرد: در اربعین ۱۴۰۵ بیش از ۴۰ محتوای رسانهای شامل موشنگرافیک، پوستر و تولیدات چندرسانهای و بیش از ۷۰ خبر و گزارش از خدمات و برنامههای قرارگاه تولید و منتشر شد. راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی و ربات اختصاصی موکب نیز دسترسی زائران به خدمات را تسهیل کرد و در کنار روایت رضایت زائران، قدردانی مردم عراق و انعکاس تلاش شبانهروزی خادمان، تصویری جامع از خدمترسانی قرارگاه زینبیه در اربعین امسال به ثبت رسید.