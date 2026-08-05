شورای عالی آموزش و پرورش شرایط تغییر رشته دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه یازدهم را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است چنانچه متقاضی تغییر رشته درون شاخه‌ای از پایه یازدهم به دوازدهم باشد می‌تواند با معرفی مدیر مدرسه و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه اقدام کند.

زمان درخواست تغییر رشته دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه است.

جدول دروس تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش آموزان از پایه یازدهم به پایه دوازدهم به شرح زیر است:

اعلام شرایط تغییر رشته در دوره دوم متوسطه روزانه

چنانچه برخی از دروس تغییر رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش آموز مشترک باشد و دانش آموز از آن درس/ دروس در خرداد یا شهریور ماه پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد نمره آن درس/ دروس از وی پذیرفته میشود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس/ دروس نیست.

دانش آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته ها و شاخه های تحصیلی کاردانش و فنی و حرفه ای می‌تواند با رعایت مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ فصل پنجم آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس بزرگسالان یا مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

برچسب ها: تغییر رشته ، انتخاب رشته دانش آموزان
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