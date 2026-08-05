بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله، نتیجه اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف تقاضا‌های غیرواقعی، غیرتجاری و رانتی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت مدیریت بازار ارز اعلام کرد: کاهش تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله، ناظر به تحولات دی‌ماه و پس از اصلاح سیاست ارزی بوده و آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این اصلاحات، میزان تقاضای ارز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این کاهش تقاضا ارتباطی با تحولات اخیر حمل‌ونقل دریایی یا تأخیرهای ناشی از محدودیت‌های تجاری نداشته و ارتباط دادن این آمار به بازه‌های زمانی غیرمرتبط، فاقد مبنای کارشناسی است.

بانک مرکزی همچنین با اشاره به تجربه اقتصاد ایران تأکید کرد: چندنرخی بودن ارز همواره موجب شکل‌گیری تقاضاهای غیرواقعی برای دریافت ارز ارزان و ایجاد تعهداتی شده است که در نهایت بر منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند. از این رو، کاهش تقاضای روزانه در مرکز مبادله را باید نشانه حذف بخشی از تقاضاهای غیرواقعی، غیرتجاری و رانتی دانست.

این بانک در ادامه اعلام کرد: مهلت ایفای تعهدات وارداتی تابع قوانین ابلاغی و فرآیندهای نظارتی مشخص است و تمدید یا عدم تمدید آن بر اساس بررسی‌های کارشناسی، سوابق پرونده و نوع کالا انجام می‌شود؛ این فرآیند شخصی یا سلیقه‌ای نیست و با هدف صیانت از منابع ارزی و ایجاد انضباط در تعهدات ارزی اجرا می‌شود.

بانک مرکزی همچنین از تمدید مهلت ایفای تعهدات واردکنندگان بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از ثبت تعهدات منقضی و قرار گرفتن واردکنندگان در فهرست سیاه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، مهلت خرید ارز ثبت سفارش‌هایی که به دلیل شرایطی مانند جنگ تحمیلی، توقف فعالیت برخی بانک‌ها و تعطیلات مربوط به مراسم وداع با رهبر شهید و عزیز انقلاب موفق به خرید ارز نشده بودند نیز در چند مرحله به صورت خودکار تمدید شده است.

طبق این گزارش، از ابتدای سال تاکنون همواره بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مجوز معتبر خرید ارز امکان مراجعه به مرکز مبادله و خرید ارز را داشته‌اند.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: تخصیص ارز به بازرگانان زمانی انجام می‌شود که ارز متناظر با آن در سمت عرضه ارزهای صادراتی وجود داشته و قابل تأمین باشد. همچنین نوسان حجم تقاضا در بازار ارز، مشابه سایر بازارها، رفتاری طبیعی است و حجم عرضه و تقاضا در مرکز مبادله نیز متناسب با شرایط بازار با افت‌وخیز همراه بوده است.

بانک مرکزی با اشاره به تداوم روند مثبت معاملات ارزی اعلام کرد که جریان واردات کالا به کشور از استمرار مناسبی برخوردار است.

نهاد ناظر پولی و ارزی کشور مدیریت دقیق مصارف ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز را در شرایط محدودیت‌های خارجی یک ضرورت ملی دانست و تأکید کرد ضمن حمایت از واردکنندگان واقعی، درخواست‌های تمدید مهلت بر پایه مستندات معتبر بررسی می‌شود و از ایجاد تعهدات صوری یا معوق که به منابع آینده کشور آسیب می‌زند، جلوگیری خواهد شد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، مرکز مبادله
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