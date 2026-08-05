باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی، امروز رییس حوزه قضایی بخش مشگین شرقی (لاهرود) در پرونده شخصی که غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی او، به اجرای اقدام فرهنگی و آموزشی حکم داد.

بر اساس این حکم، محکوم‌ علیه مکلف شد بروشورهای آموزشی و فرهنگی با محوریت حفاظت از محیط زیست، احترام به حیات‌ وحش و ضرورت مهربانی با حیوانات را تهیه و در اماکن عمومی توزیع کند تا با افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ حفاظت طبیعت و گونه‌های جانوری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

منبع: مرکز توسعه حل اختلاف استان اردبیل